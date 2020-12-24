Межбанк: начало года, но курс уже лихорадит

Вторник несколько оживит валютный рынок по сравнению с первым рабочим понедельником этого года.
Во-первых, вчерашний рост курса несколько “напугал” потенциальных покупателей валюты, и они не станут откладывать свои операции на неопределенный срок в надежде на понижение котировок, а станут закрывать свои сделки оперативно. Даже несмотря на приближение официального локдауна и снижение из-за этого своих объемов бизнеса в этот период. В курсовую рулетку играть никто не будет, и это увеличит спрос на межбанке;
Во-вторых, сегодня аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. После консультаций с первичными дилерами и потенциальными иностранными инвесторами – чиновники в этот раз ничего не изменили и оставили к продаже бумаги на 70, 364, 770 и 1232 дня. Мы не ожидаем огромных объемов размещения, учитывая продолжение новогодних каникул у многих финансовых компаний, но на 3-5 млрд грн облигаций может быть продано. Такие объемы повлияют на поведение ресурсного и валютного рынков сегодня ( день проведения аукциона) и завтра (день расчетов за купленные бумаги). Это также будет отражаться и на статистике межбанка. По прогнозам Finance.ua, на торгах 5 января объем операций будет в пределах до $ 160 млн при совершении до 400−420 сделок.
В-третьих, активизируются спекулянты. Неожиданная удачная для них попытка раскачать курс в первый рабочий день 2021 года – воодушевляет их на новые “подвиги” в части игры “на повышение”. И сегодня они продолжат подобные операции. Мы не исключаем, что Нацбанку придется снова выходить на торги с интервенцией по продаже доллара, чтобы сбить спекулятивные атаки на гривну.
Против нацвалюты пока играет и наличие у части экспортеров остатков средств от возмещений НДС декабря прошлого года, что снижает их интерес к продаже валюты на межбанке и как минимум – делает их менее уступчивыми по курсу.
Несмотря на относительное праздничное затишье, так как многие компании и граждане в новогодних отпусках до конца первой декады января – нервозность на валютном рынке сохранится, что будет отражаться на поведении курса в течение сессии 5 января.
Котировки межбанка, по нашему прогнозу, во вторник будут в пределах:
На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,43 / 28,45
евро – 34,94 / 34,96
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