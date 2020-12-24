В мире только одна экономика восстановилась в доковидное состояние и начала быстро расти

Аналитическая записка МВФ с говорящим названием “Долговая пандемия”, посвященная суверенным кредитным обязательствам, прямо предостерегает от чрезмерного оптимизма в оценке перспектив роста. Впереди – неравномерное восстановление.
Об этом предупреждает в статье доктор философии, ассоциированный профессор Киевской школы экономики Светлана Хутка.
Читайте также: Министр финансов ожидает дальнейшего роста экономики Украины
“Возвращение экономики в доковидное состояние займет несколько лет: Азия и Северная Америка — в 2022-м (Япония — в 2026-м), в 2024-м — Латинская Америка и Африка, в 2023-м — ЕС и другие страны”, – добавляет Хутка.
Суверенные государственные долги выросли, в прошлом году дефолт объявили три страны: Аргентина, Эквадор и Замбия.
Какие страны на очереди, будет зависеть от многих факторов и прежде всего от фискальной нагрузки, отмечает Хутка.
“Не удивительно, что в конце года, как и в начале, внимание снова приковано к Китаю, но теперь со знаком «плюс». Красный дракон под коммунистическим флагом – это экономика №2 в мире после США, единственная среди всех, которая и восстановилась, и начала быстро расти уже в 2020-м. Международный валютный фонд выразил по этому поводу надежду, что такая положительная динамика Китая поспособствует восстановлению и других стран после крупнейшей почти за век глобальной рецессии”, – пишет она.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сколько построено школ и садиков в Киеве за последние годы и какие планы на 2021 годВчера, 21:10 - 902 11
За год гривна обесценилась на 19%9 ч. назад - 1340 8
Потеряют ли украинцы деньги - "Слуга народа" оценила риски пенсионной реформы15 ч. назад - 2953 8
Huawei построит свой первый европейский завод во Франции21 ч. назад - 615 3
Е-больничные, "кабинет пациента": Минздрав планирует реализовать в этом году более 30 цифровых проектов6 ч. назад - 255 2
НБУ с 1 июля ужесточит требования к выдаче потребительских кредитов14 ч. назад - 6342
Потеряют ли украинцы деньги - "Слуга народа" оценила риски пенсионной реформы15 ч. назад - 2953 8
Налогообложение дивидендов: каких изменений ждать в этом году12 ч. назад - 2688
Goldman Sachs ухудшил прогноз по доллару: чего ожидать в 2021-м8 ч. назад - 2205
7-местный кроссовер Ford Equator готовится к премьере17 ч. назад - 2018
Tesla поставила новый рекордПозавчера, 10:58 - 939
"Мотор Сич" начала летные испытания лопастей для вертолетов24.12.2020, 17:10 - 1387 2
Китай запустил ракету Long March 8 с пятью спутниками22.12.2020, 12:10 - 729
"Укрзализныця" показала обновленные пассажирские вагоны (фото)18.12.2020, 12:10 - 5563 2
В Израиле предложили необычный способ борьбы с коронавирусом15.12.2020, 12:10 - 7960 2