В мире только одна экономика восстановилась в доковидное состояние и начала быстро расти

Аналитическая записка МВФ с говорящим названием “Долговая пандемия”, посвященная суверенным кредитным обязательствам, прямо предостерегает от чрезмерного оптимизма в оценке перспектив роста. Впереди – неравномерное восстановление.

Об этом предупреждает в статье доктор философии, ассоциированный профессор Киевской школы экономики Светлана Хутка.

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“Возвращение экономики в доковидное состояние займет несколько лет: Азия и Северная Америка — в 2022-м (Япония — в 2026-м), в 2024-м — Латинская Америка и Африка, в 2023-м — ЕС и другие страны”, – добавляет Хутка.

Суверенные государственные долги выросли, в прошлом году дефолт объявили три страны: Аргентина, Эквадор и Замбия.

Какие страны на очереди, будет зависеть от многих факторов и прежде всего от фискальной нагрузки, отмечает Хутка.

“Не удивительно, что в конце года, как и в начале, внимание снова приковано к Китаю, но теперь со знаком «плюс». Красный дракон под коммунистическим флагом – это экономика №2 в мире после США, единственная среди всех, которая и восстановилась, и начала быстро расти уже в 2020-м. Международный валютный фонд выразил по этому поводу надежду, что такая положительная динамика Китая поспособствует восстановлению и других стран после крупнейшей почти за век глобальной рецессии”, – пишет она.