В этом году WhatsApp получит множество новых функций

Разработчики программы WhatsApp начали тестировать в мессенджере новые функции. Они могут появиться на вашем телефоне в конце этого года.
Как сообщает ресурс WABetaInfo, разработчики мессенджера готовятся добавить в него множество улучшений: улучшенные видео- и голосовые звонки, улучшенное резервное копирование истории чата, более простое управление контактами, улучшенные стикеры, а также различные исправления ошибок.
Отдельно стоит отметить функцию, которая должна помочь пользователям не пропускать групповые звонки. Иными словами, у WhatsApp появится возможность присоединяться к групповому звонку, который уже начался. Пользователи смогут подключаться к начатым звонкам в том случае, если они по каким-то причинам не смогли принять вызов в начале беседы.
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