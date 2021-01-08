В этом году WhatsApp получит множество новых функций

Разработчики программы WhatsApp начали тестировать в мессенджере новые функции. Они могут появиться на вашем телефоне в конце этого года.

Как сообщает ресурс WABetaInfo, разработчики мессенджера готовятся добавить в него множество улучшений: улучшенные видео- и голосовые звонки, улучшенное резервное копирование истории чата, более простое управление контактами, улучшенные стикеры, а также различные исправления ошибок.

Отдельно стоит отметить функцию, которая должна помочь пользователям не пропускать групповые звонки. Иными словами, у WhatsApp появится возможность присоединяться к групповому звонку, который уже начался. Пользователи смогут подключаться к начатым звонкам в том случае, если они по каким-то причинам не смогли принять вызов в начале беседы.