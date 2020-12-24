Украина сократила торговый дефицит более чем вдвое - торговый представитель

По итогам прошлого 2020 года торговый дефицит Украины снизился более чем в два раза — с $10,22 млрд до $4,9 млрд.
Об этом в своем Facebook сообщил заместитель министра экономики — торговый представитель Украины Тарас Качка.
“В долларах экспорт за целый год составил 49,32 млрд, на 1,70% меньше, чем за 2019 год. В кризисный год такой показатель является очень хорошим. Особенно позитивным является сокращение торгового дефицита более чем вдвое. Из $10,22 млрд минуса 2019-го осталось $4,9 млрд”, — написал Качка.
Замминистра экономики также обратил внимание на динамику декабря, когда экспорт составил $4,88 млрд. Это на $150 млн больше по сравнению с предыдущим месяцем и на $760 млн, чем в декабре 2019 года.
“Секрет декабрьских цифр достаточно прост – по всему миру бешеными темпами растут цены на металл и на руду. Экспорт по 72-й группе в декабре составил $715 млн (в ноябре это было $572 млн и в декабре 2019 — $522 млн)”, — написал Утка
Он отметил, что в 2020 году экспорт руды из Украины вырос на 23% по сравнению с 2019 годом и составил $4,42 млрд. При этом показатели черной металлургии ($7,7 млрд) и изделий из нее ($0,88 млрд) оказались меньше на 12% и 15% соответственно, чем в 2019 году.
Также торговый представитель Украины подчеркнул, что из-за сокращения урожая физический экспорт зерновых оказался в 2020 году меньше, чем в 2019-м. В то же время уменьшение экспорта было компенсировано повышением цены.
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