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Цены на нефть достигли уровней марта

Цены на нефть достигли уровней марта

Цены на нефтяные фьючерсы Brent достигли уровней марта, 53,17 доллара за баррель, в ожидании решения ОПЕК по объемам добычи нефти.

Об этом сообщает Reuters.

Нефть дорожает на фоне встречи стран ОПЕК+ 4 января, где будут установлены объемы добычи нефти на февраль 2021 года.

Фьючерсы Brent достигли 53,17 долларов, что в последний раз случалось в марте, WTI – 49,71 доллара, самый дорогие с февраля. Рост обусловлен, в частности, падением доллара.

Мохаммад Баркиндо, генсекретарь ОПЕК, ранее заявил о росте ожидаемого спроса на нефть на 5,9 миллиона баррелей в день до 95,9 миллиона за год. Но несмотря на это, считают в организации, есть немало рисков для такого прогноза.

“Мы только начинаем восстанавливаться после года сокращения инвестиций, безработицы и сверхнизких уровней спроса на нефть”, – комментирует он.

3 декабря состоялась встреча представителей стран-экспортеров нефти, где решается вопрос ограничений на добычу нефти в 2021 году. Тогда организация договорилась о ежемесячном повышении лимита на 0,5 миллиона баррелей с января. С тех пор ежемесячно будут проходить встречи для пересмотра решения.

Напомним, по итогам 2020 года контракт на Brent подешевел почти на 22%, а на WTI упал почти на 21%.

По материалам Економічна Правда
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