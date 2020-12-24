На фоне коронавируса жители Германии сэкономили рекордную сумму денег

Финансовые активы частных домохозяйств в Германии выросли в 2020 году до рекордных 7,1 триллиона евро. Жители ФРГ откладывали в среднем 16-17 евро с каждой заработанной сотни.
Сбережения частных домохозяйств Германии 2020 года выросли на 393 миллиарда евро и достигли рекордной отметки 7,1 триллиона евро. Такую оценку обнародовал немецкий банк DZ Bank. Стремительный рост частных сбережений сразу на 5,9 процента эксперты финучреждения объясняют тем, что многие немцы снизили свои расходы, опасаясь потери работы или сокращения доходов. Кроме того, закрытие магазинов во время локдауну серьезно сократило возможности тратить средства.
Всего за год частные домохозяйства в Германии отложили рекордные 16-17 евро с каждых 100 евро доходов. Ранее высокий средний показатель доли сбережений в Германии пришелся на 1991-1992 годы, когда он составлял 12,9 процента. В 2019 году этот показатель составлял 10,9 процента. Эксперты также отмечают, что значительная часть сэкономленных средств просто осталась на текущих счетах и не была инвестирована.
В то же время эксперты рассчитывают, что в 2021 году значительная часть средств, которые частные домохозяйства накопили на своих текущих счетах в 2020 году, будет израсходована. Как только ситуация с пандемией нормализуется, расходы на поездки, рестораны и культурные мероприятия будут расти, ожидают аналитики.
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