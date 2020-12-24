Tesla поставила новый рекорд

Автомобильная компания Tesla в четвертом квартале поставила около 181 тысяч электромобилей, стало новым рекордом. Это следует из отчета компании, 2 января сообщает CNBC.
Tesla заявила, что поставила 180 570 электромобилей в четвертом квартале, побив свой предыдущий рекорд, а также ожидания Уолл-стрит. За квартал было произведено 179 757 электромобилей.
2020 года Tesla поставила 499 550 автомобилей, тогда как ориентир компании составлял 500 000 автомобилей.
В четвертом квартале компания установила новый рекорд по поставкам и побила рекорд третьего квартала, когда была поставлена 139 300 электромобилей.
Согласно консенсус аналитиков, опрошенных FactSet, число поставок в четвертом квартале оценивалось в 174 000 автомобилей.
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