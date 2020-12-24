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Украинские АЗС оштрафовали почти на 7 млн грн за некачественное топливо

Украинские АЗС оштрафовали почти на 7 млн грн за некачественное топливо

С января по ноябрь 2020 года Государственная экологическая инспекция Украины (ГЭИ) провела 729 проверок автозаправочных и газовых станций по всей Украине с целью проверки качества топлива. По итогам ревизий ГЭИ выписала 166 штрафов примерно на 6,9 млн грн. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Кроме того, в ходе проверок заправщикам вынесли 1447 решений о корректировочных мероприятиях, в том числе, по приведению продукции к установленным стандартам.

В прошлом году, как отметил глава ГЭИ Андрей Малеваный, инспекторы проводили проверки исключительно документально, но с этого года планируется проводить лабораторные экспертизы. По его словам, это предусмотрено в уже утвержденном секторальном плане государственного рыночного надзора на 2021 год.

“В нем определены виды продукции согласно Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности (УКТ ВЭД), которые будет проверять ГЭИ с 2021 года. Этот перечень состоит из более 25 наименований горюче-смазочных веществ. Среди них – нефтепродукты, газ сжиженный, и так далее”, – добавил Малеваный.

По материалам УБР
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