По итогам 2020 года нефть подешевела на более чем 20%

По итогам 2020 года контракт на Brent подешевел почти на 22%, а на WTI упал почти на 21%.
Об этом передает enkorr.
Так, по итогам 2020 года цены на нефть марки Brent обрушились на 21,86%. Контракты на североморский эталон колебались в течение года в диапазоне 15,98–71,75 долл за баррель. Цены же на WTI упали на 20,78% и менялись в 2020 году в пределах минус 40,32 до 65,65 долл за баррель.
Однако по сравнению с апрельским падением, когда цены были отрицательными – цены на нефть марки Brent и WTI выросли более чем вдвое.
По прогнозам Всемирного банка в 2020 году цена за баррель установится на уровне $ 41, в 2021 может подняться до $ 44.
Нефть марки WTI с поставкой в мае упала до “нуля” долларов, а затем обрушилась до “минус” 37 долларов за баррель.
Мировые цены на нефть начали снижаться в начале 2020 года, тогда стоимость эталонной марки Brent составила чуть менее 70 долларов за баррель.
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