Bitcoin перевалил за 30 тысяч долларов

Bitcoin два раза за сутки установил рекорд в цене, достигнув 31 тысячи долларов и обновив тем самым исторический максимум.

Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже CoinDesk.

Отмечается, что за сутки стоимость Bitcoin выросла на 6%.

Предыдущий рубеж в 29 тысяч был преодолен сегодня ночью 2 января.