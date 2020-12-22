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Стоимость оформления биометрических паспортов изменена

Стоимость оформления биометрических паспортов изменена

С 1 января 2021 года Государственное предприятие “Полиграфический комбинат “Украина” меняет стоимость бланков биометрических документов.

Об этом свидетельствует информация Государственной миграционной службы.

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“В связи с этим незначительно возрастет общая стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме карточки, паспорта гражданина Украины для выезда за границу и видов на временное и постоянное жительство”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые совершили оплату административных услуг и подали заявления для оформления документов до 31 декабря 2020 года, получат документы по старой цене.

“Те же лица, которые осуществили оплату административных услуг до 31.12.2020, но заявление для оформления документов еще не подавали, будут иметь возможность осуществить доплату по тарифам, которые будут действовать на момент подачи соответствующих заявлений”, — сообщили в миграционной службе.

Так, стоимость бланка паспорта гражданина Украины в форме карточки увеличится с 219 до 237 гривен, а стоимость бланка биометрического загранпаспорта – с 330 до 342 гривен. Стоимость бланков вида на жительство возрастет с 291 до 315 гривен.

По материалам УНН
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