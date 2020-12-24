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АМКУ дал разрешение на слияние Peugeot и Fiat

АМКУ дал разрешение на слияние Peugeot и Fiat

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) дал разрешение на присоединение компании Peugeot S.A. (PSA) к компании Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA).

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Отмечается, что эта концентрация является транснациональным соглашением, которое рассматривали одновременно в 21 юрисдикции: Европейском Союзе, США, Китае, Японии, Индии, Южной Корее, Южной Африке, Египте, Марокко, Израиле, Швейцарии, Бразилии, Чили, Мексике, Аргентине, России, Сербии, Тунисе, Македонии, Албании и Турции.

Оценивая последствия концентрации на товарных рынках Украины, Комитет исходил из национальных особенностей функционирования задействованных товарных рынков и сосредоточил особое внимание на определении их границ.

Учитывая, что группа PSA на территории Украины представлена автомобилями марок Peugeot, Citroën, DS, Opel, а группа FCA – марками Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Abarth, Chrysler, Jeep и Dodge, задействованными товарными рынками в рамках указанной концентрации являются общегосударственные рынки оптовой торговли новыми автомобилями в сегментах:

  • A – микроавтомобили, легковые автомобили;
  • C – автомобили среднего класса;
  • D – большие автомобили;
  • M – микровэны, компактвэны и минивэны;
  • J – практичные спортивные автомобили (включая внедорожники);
  • Легкие коммерческие транспортные средства (ЛКТС) (0-3,5 тонн и 3,5-6 тонн);
  • SUV, или как их принято называть «паркетники», классов SUV-B, SUV-C.

По результатам анализа информации, полученной во время исследования, комитетом, в частности, было установлено следующее. Рынок автомобилей сегмента «А» в Украине является непопулярным, и спрос на такие автомобили из года в год уменьшается. Вместе с этим группа PSA уже приняла решение о выходе из сегмента А, и прогнозная совокупная доля участников концентрации на рынке новых автомобилей в ближайшие 3 года будет ниже 35%. Рост спроса на автомобили сегмента ЛКТС в Украине приводит к росту объема соответствующего рынка. На рынке присутствует продукция 22 автопроизводителей, которые конкурируют между собой.

Также наблюдается уменьшение совокупной доли участников концентрации.

Доли конкурентов участников концентрации на рынке автомобилей сегмента «М» значительно меньше совокупной доли группы PSA и группы FCA. Вместе с этим участники концентрации не планируют выпускать новые транспортные средства в сегменте «М» в ближайшие годы, а группа FCA вообще прекратит после 2023 года поставки автомобилей этого сегмента в Украине. Однако, несмотря на такие планы участников концентрации, совокупная доля группы PSA и FCA на соответствующем рынке до 2023 года будет оставаться значительной.

Комитетом было установлено, что заявленная концентрация не приводит к монополизации и существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, кроме рынка оптовой торговле автомобилями в сегменте «М». Учитывая указанное, а также то, что обязательства, предложенные участниками концентрации, в целом не противоречат интересам участников рынка оптовой и розничной торговли автомобилями, Комитет предоставил разрешение на заявленные действия и наложил обязательства, которыми обусловлено осуществление концентрации на рынке оптовой торговли автомобилями сегмента «М» в Украине.

По материалам УКРИНФОРМ
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