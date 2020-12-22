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США выдвинули новые обвинения Коломойскому и Боголюбову

США выдвинули новые обвинения Коломойскому и Боголюбову

Прокуроры США выдвинули новые обвинения против экс-акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова за незаконное присвоение ими средств банка для покупки недвижимости в штате Огайо.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что ранее схожие обвинения Минюст США выносил по недвижимости в штатах Кентукки и Техас.

Игорь Коломойский откинул обвинения прокуратуры, а адвокат олигарха в США Брюс Маркс пока комментарий изданию не предоставил. Ни сам Боголюбов, ни его представители дело также не комментировали.

Минюст США утверждает, что олигархи незаконно присвоили средства Приватбанка для покупки недвижимости в штате Огайо. Прокуроры отмечают, что с 2008 по 2016 годы Коломойский и Боголюбов незаконно получали кредитные линии в банке, которые позже отмывали через оффшоры Приватбанка на Кипре и перечисляли в США.

Общая стоимость недвижимости в трех штатах оценивают в более 60 млн долларов.

По материалам Економічна Правда
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