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Межбанк: фактор завершения года внес определенную сумятицу

Межбанк: фактор завершения года внес определенную сумятицу

Последний полноценный рабочий день этого года прошел на валютном рынке несколько сумбурно, хотя в целом и без особых потрясений. Как и все последние дни – тренд по валюте по-прежнему формировали поведение крупных игроков и их курсовые задачи. Но определенную сумятицу ближе к обеду и после него внес фактор завершения года и расчетов клиентов по купленным вчера на аукционе ОВГЗ.

После относительно долгой раскачки (в первый час сессии почти не было реальных сделок) и затем относительно активного закрытия основных объемов клиентских операций – ближе к обеду и во время него “проснулись” местные и не только местные покупатели валютных ОВГЗ. Им понадобилась валюта для окончательных расчетов по облигациям и их выход на рынок быстро вздернул котировки. А также оживил уже почти “заснувших” спекулянтов. В итоге Нацбанк среагировал на ситуацию и продал вначале $20 млн по 28,35 гривен, а затем по этой же цене еще около $15 млн. Это окончательно успокоило рынок, но уже и не вернуло котировки к уровням начала дня.

Ход торгов:

После достаточно долгой раскачки – предложение оказалось ниже спроса и котировки доллара с утренних 28,21/28,235 к 11 часам выросли до 28,22/28,245 гривен и до 28,245/28,27 гривен к полудню.

Рынок вроде бы и успокоился в этих пределах, но ближе к обеду активизировались покупатели валютных ОВГЗ. Им нужно было рассчитаться сегодня за бумаги и, видимо, кому-то не хватило части валюты. Они вышли с покупкой и быстро своими действиями вздернули курс до 28,25/28,275 гривен к 13 часам, а затем и выше.

НБУ вышел с продажей доллара по 28,35 гривен и продал двумя траншами всего порядка $35 млн. Это закрыло проблему дефицита валюты, но и не снизило затем котировки.

В итоге – на 16:00 курс окончательно закрепился на отметке 28,30/28,33 гривны за доллар и на этом же уровне последние валютные торги этого года и завершились.

Главные события 30 декабря на межбанке:

  • Рост доллара с утренних 28,21/28,235 до 28,30/28,33 гривен к концу сессии.
  • Нацбанк продал порядка $35 млн по 28,35 гривен.
  • Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 28,248 гривен, а официальный на 4 января 2021 года установлен на отметке 28,2746 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,25 / 28,27
евро – 34,72 / 34,75

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2299 / 1,2301

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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