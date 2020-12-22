Средняя пенсия за год превысила 3400 гривен, - Минсоцполитики

В результате комплексной программы повышения пенсий среднегодовая пенсия в Украине составила более 3410 гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.
«В начале пандемии в марте мы увидели, что примерно в 50% домохозяйств есть по крайней мере один пенсионер. Итак, если мы поддерживаем доходы пенсионеров, то помогаем и самим пенсионерам и семьям, где работающие могли потерять доходы во время карантина. Поэтому мы запустили комплексную программу повышения пенсий, направленную, в первую очередь, на повышение наименьших пенсий. В нее, в том числе, вошли по поручению Президента выплата единовременного пособия в 1000 гривен, доплаты пенсионерам старше 80 лет и т.д.», – отметила министр социальной политики Марина Лазебная.
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По данным министерства, в результате, доплаты и повышения получили более 10 миллионов человек. Средняя пенсия составила более 3400 гривен и выросла почти на 400 гривен за год.
«На начало года 4 миллиона пенсионеров получали пенсии ниже 2000 гривен, а сейчас таких людей 1,8 млн. То есть для 2,2 млн людей мы вывели пенсии за пределы этой позорной черты», – говорится в сообщении.
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