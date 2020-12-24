Межбанк: тренд по валюте формировали крупные игроки

Вторник на валютном рынке прошел достаточно интересно. Тренд по валюте по-прежнему формировали поведение крупных игроков и их курсовые задачи.
В целом, предложение сегодня превышало спрос и котировки доллара с утренних 28,30/28,325 уже к 11 часам просели до 28,27/28,29 гривен и до 28,265/28,285 гривен к полудню. В этом коридоре прошла основная часть сделок и справочный курс Нацбанка на 12:00 составил 28,2778 гривен за доллар.
К обеду все, кто хотел, уже купили валюту, а вот продавцы все еще присутствовали в большом количестве. Превышение предложения на фоне очень сдержанного спроса сыграло на понижение котировок и на 13:00 курс опустился до 28,23/28,255 гривен, а после обеда и вовсе – до 28,20/28,225 к 14 часам и до 28,16/28,185 к завершению активной части сессии. НБУ на торги не выходил, так как особой надобности в этом явно не было.
Но после 15:00 ситуация несколько изменилась. Часть клиентов, видимо решив, что “дно” по курсу достигнуто – решили закрыть свои операции по покупке валюты еще сегодня, а не дожидаться завтрашних последних в этом году торгов. Они вышли на межбанк и своими покупками сыграли на восстановление позиций американской валюты. Результат – 28,19/28,215 гривен за доллар к концу сессии.
Главные события 29 декабря на межбанке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,16 / 28,18
евро – 34,51 / 34,54
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2248 / 1,2250
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