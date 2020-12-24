Компания CCloan подводит итоги 2020 года

2020-й год был непростым, пандемия и карантин стали настоящим испытанием и для брендов, и для клиентов, которые нуждались в финансовой поддержке. Перед компанией CCloan возник вызов — оперативно реагировать на новые реалии и проявлять гибкость. Ответом на это стала трансформация стратегии: удержание текущих позиций сменилось постепенным завоеванием новой доли рынка и новой аудитории.

Несмотря на все сложности, CCloan заканчивает год на позитиве. В этом году компания отпраздновала пятилетие и показала значимые результаты. В сравнении с 2019-м, объем выданных займов увеличился на 44%. Кроме того, на 57% выросло и количество клиентов: сегодня услугами компании пользуется уже более 1 миллиона человек.

“Это очень значимая цифра для нас. В частности такое количество людей доверило нам свою финансовую стабильность, потому что уверены в надежности сервиса. За 5 лет успешной работы мы научились понимать потребности клиентов. Предоставить финансовую помощь, когда это нужно и за минимальное время — в этом было и остается наше преимущество”, — говорит директор CCloan Наталья Клевакина.

Подтверждением этому является и то, что в этом году CCloan стала серебряным призером в номинации “Сервис кредитования онлайн” по результатам голосования в проекте “Украинская народная премия” и заняла вторую строчку по качеству обслуживания клиентов в рейтинге лучших МФО Украины от Finance.ua. Кроме того, компания получила “Звезду качества”, которая вручается за значительный вклад в развитие экономики страны.

За этими цифрами и наградами стоит много труда: в этом году команда CCloan существенно доработала воронку продаж, сделала сайт более удобным для пользователей, создала и презентовала мобильное приложение, а также запустила более 20 масштабных акций для новых и повторных клиентов. Еще в компании много работали над улучшением клиентского сервиса — в частности, запустили отдел Quality Control, который отслеживает и реагирует на все входящие запросы. Благодаря этому NPS, то есть уровень лояльности потребителей, вырос на 47%.

Также год принес глобальные изменения, связанные с переходом МФО под непосредственный контроль Нацбанка. Однако в целом для CCloan этот процесс не был болезненным, поскольку компания всегда соблюдает нормы законодательства, бережно относится к клиентам и своей репутации. А главное — всегда поддерживает государственные инициативы, поэтому в этом году внедрила регистрацию через BankID и стала партнером сервиса “Дія”. Что автоматизировало процесс идентификации новых клиентов и повысило уровень защиты их персональной информации.

Что касается работы в условиях карантина, то в CCloan придерживаются позиции, что сотрудники — основная ценность, поэтому старались сохранить рабочие места и зарплатный фонд. Благодаря антикризисной стратегии, компании удалось сохранить и базу постоянных клиентов. Падение спроса среди повторных пользователей наблюдалось только в марте — уже в июне снова начался активный рост, сейчас этот рост продолжается.

Понимая, в каких сложных условиях оказались клиенты, компания давала им максимально высокие скидки. Также были запущены кредитные каникулы: клиенты могли пользоваться онлайн кредитом в 2 раза дольше без увеличения стоимости услуги. По требованию Нацбанка, компания не начисляет штрафы с начала карантина и по сегодняшний день.

“2020 год ясно продемонстрировал нашу стабильность: какой бы ни была ситуация, мы остаемся со своими клиентами и предоставляем им финансовую поддержку, улучшая при этом все бизнес-процессы и маркетинговую стратегию. Дальше — больше, у нас много новых проектов, которые станут сюрпризом как для клиентов, так и для конкурентов”, — говорит директор по маркетингу CCloan Анна Мойсеева.

Наступающий 2021 год компания встречает с новыми амбициозными проектами и планами. Команда CCloan благодарит за доверие и продолжает работать для финансового комфорта и благополучия своих клиентов.