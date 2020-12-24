5 опасных ошибок при вождении зимой

Хоть сейчас на дворе скорее весна, чем зима, но водителям следует быть готовыми к резкому похолоданию и снегу.

Каждый водитель знает, что управление машиной в холодное время года требует определенных навыков. Поэтому портал MMR назвал 5 главных ошибок, которые могут привести к серьезным последствиям.

Первой ошибкой является использование всесезонной резины. Стоит знать, что в мороз такие покрышки теряют свое свойства. При гололедице же пользы от них никакой.

Многие автовладельцы неправильно понимают назначение ABS. Большинство считают, что эта функция способна уменьшить тормозной путь. На самом же деле все выглядит с точностью до наоборот. ABS спасает, когда под колесами разный тип покрытия. Тогда машину не развернет при торможении.

Если машина с полным приводом, то многие водители уверены, что 4х4 станет панацеей при езде на льду. Однако на скоростях свыше 60 км/ч торможение не зависит от типа привода.

Современные электронные компоненты безопасности в автомобиле постоянно совершенствуются, однако и они пока не способны справиться с законами физики. В случае с резкими поворотами, маневрами на льду – электроника не спасет. Следствием становится неуправляемый занос.

Наконец, когда на трассе приходится ехать по колее, не следует увеличивать скорость. Также нужно избегать перестроений и обгонов. Иначе резко повышается риск сноса машины на обочину или встречную полосу.