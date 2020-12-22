Карантин на Новый год: что и как будет работать

Карантин на Новый год в Украине не будут ужесточать, но ограничения все же продолжат действовать. Подробнее о том, как страна будет встречать 2021 год.
График работы заведений на Новый год. Согласно решению Кабинета министров, ресторанам разрешено работать всю новогоднюю ночь. Так, кафе и ресторанам разрешено работать по такому графику:
Рекомендации Минздрава. В Минздраве дали ряд рекомендаций по празднованию Нового года в условиях карантина. В частности, украинцам рекомендуют:
Новый год на карантине: что работает. На новогодние праздники продолжит функционировать общественный транспорт, но с ограничением по числу пассажиров. При этом, все пассажиры должны быть в масках. Также продолжат курсировать поезда, запрета на полеты также нет.
С ограничением по числу посетителей работают бассейны, спортзалы, фитнес-центры, кинотеатры и театры. Кроме того, разрешена деятельность рынков, магазинов, ТРЦ с соблюдением противоэпидемических требований.
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