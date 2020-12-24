Ford Fusion возродят в виде кросс-универсала

Модель Ford Fusion, известная также как Mondeo, возродится в виде универсала, вдохновленного кроссовером.
Новинка получит новую решетку с узкими фарами по бокам, а также скрытые дверные ручки, рейлинги и панорамный люк. Сзади будет наклонное стекло и вертикальные двери, благодаря которым автомобиль не сильно похож на традиционный универсал.
Экстерьер модели пока не очень впечатляет, чего нельзя сказать о салоне: Fusion Active будет оснащен современной информационно-развлекательной системой, экран которой занимает почти всю ширину приборной панели.
Производство универсала могут запустить уже в 2021 году.
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