Ford Fusion возродят в виде кросс-универсала

Модель Ford Fusion, известная также как Mondeo, возродится в виде универсала, вдохновленного кроссовером.

Новинка получит новую решетку с узкими фарами по бокам, а также скрытые дверные ручки, рейлинги и панорамный люк. Сзади будет наклонное стекло и вертикальные двери, благодаря которым автомобиль не сильно похож на традиционный универсал.

Экстерьер модели пока не очень впечатляет, чего нельзя сказать о салоне: Fusion Active будет оснащен современной информационно-развлекательной системой, экран которой занимает почти всю ширину приборной панели.



Производство универсала могут запустить уже в 2021 году.