Как будет работать Новая почта на праздники

Новая почта сообщила, как будут работать отделения и курьерская доставка компании во время рождественско-новогодних праздников.

График на праздники будет такой:

31 декабря – отделения и адресная доставка работают по сокращенному графику работы (до 15:00, 17:00 или 18:00 в зависимости от отделения);

1 и 7 января – отделения и адресная доставка работать не будут.

Отметим, что 8 января и в остальные дни между праздниками Новая почта работает в обычном режиме.

Детальный график работы каждого отделения можно посмотреть по ссылке.

Справка Finance.ua:

С 5 октября по цифровым документами в “Дії” в “Новой почте” можно получать посылки, грузы и денежные переводы.

С 7 октября “Новая почта” приостановила предоставление услуги “Сейф-сервис”.