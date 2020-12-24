Как будет работать Новая почта на праздники

Новая почта сообщила, как будут работать отделения и курьерская доставка компании во время рождественско-новогодних праздников.
График на праздники будет такой:
Отметим, что 8 января и в остальные дни между праздниками Новая почта работает в обычном режиме.
Детальный график работы каждого отделения можно посмотреть по ссылке.
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