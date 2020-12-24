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Как будет работать Новая почта на праздники

Как будет работать Новая почта на праздники

Новая почта сообщила, как будут работать отделения и курьерская доставка компании во время рождественско-новогодних праздников.

График на праздники будет такой:

  • 31 декабря – отделения и адресная доставка работают по сокращенному графику работы (до 15:00, 17:00 или 18:00 в зависимости от отделения);
  • 1 и 7 января – отделения и адресная доставка работать не будут.

Отметим, что 8 января и в остальные дни между праздниками Новая почта работает в обычном режиме.

Детальный график работы каждого отделения можно посмотреть по ссылке.

Справка Finance.ua:

  • С 5 октября по цифровым документами в “Дії” в “Новой почте” можно получать посылки, грузы и денежные переводы.
  • С 7 октября “Новая почта” приостановила предоставление услуги “Сейф-сервис”.
  • В ноябре Новая почта предложила новый способ оплаты в отделениях. Суть услуги в том, что оплата производится автоматически с карты клиента, после того как он осмотрел и готов забрать посылку.
По материалам Finance.UA
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