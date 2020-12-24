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Межбанк: рынок ждет самый активный день недели

Межбанк: рынок ждет самый активный день недели

Вторник будет самым активным днем этой недели на валютном рынке. Основные драйверы для всех участников торгов не изменятся:

1. Предстоящее завершение отчетного периода. У клиентов остается всего два полноценных рабочих дня для окончания всех своих валютных и гривневых расчетов с контрагентами по 2020 году. На последний день (30 декабря – продленный рабочий день по СЭП НБУ) крупных валютных сделок обычно никто не оставляет и поэтому сегодня на межбанке активизируются все клиенты и сами банки. Это приведет к росту объемов операций и по нашим прогнозам на торгах во вторник статистика будет в пределах $ 180-200 млн при совершении до 540-600 сделок. Как и вчера – выход большого числа игроков на межбанк приведет к разнонаправленному движению котировок в течение дня;

2. Последний в этом году аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Чиновники из списка предлагаемых облигаций исключили гривневые на 105 дней, зато добавили долларовые на 92 дня. Появление валютных бумаг в сочетании с предложением практически на любые сроки гривневых облигаций призвано максимально увеличить объем продаж на аукционе. Хорошая доходность в сочетании с практически полным спектром сроков облигаций приведет к активизации не только местных игроков, но и тех нерезидентов, кто еще работает до Нового года с украинскими бумагами, а не ушел на каникулы. Крупные объемы размещения ОВГЗ будут серьезно отражаться на поведении ресурсного и валютного рынков сегодня (день аукциона) и завтра (расчеты по нему);

3. Получение оставшихся сумм возмещений НДС экспортерами. Экспортеры начали активно тратить получаемые от Госказначейства суммы возмещений НДС, что отражается на объемах предложения валюты на рынке и работает против гривны на межбанке.

Курсовой тренд 29 декабря на торгах будет полностью зависеть от поведения и задач крупных игроков. У спекулянтов сохранится возможность периодически играть на дефиците времени при гривневых и валютных расчетах у бизнеса. При необходимости или нехватке валюты на рынке – НБУ выйдет на торги с соответствующей интервенцией.

Курсы межбанка по нашему прогнозу на 29 декабря будут в пределах: доллар – коридор 28,20 – 28,45 гривен, евро – коридор 34,35 – 34,75 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,29 / 28,31
евро – 34,60 / 34,62

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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