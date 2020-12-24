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Межбанк: участники торгов спешили закрыть свои сделки

Межбанк: участники торгов спешили закрыть свои сделки

Как мы и предупреждали в своем утреннем прогнозе – сегодняшнее курсообразование полностью зависело от действий отдельных игроков и в целом было подвержено большому числу факторов и задач некоторых клиентов.

Ключевым мотиватором для всех участников торгов была необходимость оперативного закрытия сделок перед скорым окончанием года. Спешили все – и продавцы, и покупатели. Поэтому, с одной стороны – выход любого крупного клиента полностью менял соотношение спроса и предложения на межбанке и соответственно – тренд по курсу. С другой стороны – множество мелких сделок также вносили свою лепту в общий настрой на рынке.

Нацбанк участия в торгах не принимал, предоставив банкам и их клиентам самим находить компромисс по курсу. По факту, стартовав с самого утра с уровня 28,29/28,315 гривен – доллар к концу сессии вернулся к этой же отметке.

В первые два часа торгов о себе дали знать пятничные поступления крупных возмещений НДС экспортерам. Предложение было слабым, а спрос постепенно нарастал.

К 11 часам доллар вырос до 28,35/28,375 гривен, а к 12:00 достиг своего пика котировок 28,38/28,40. После чего спрос стал постепенно снижаться, а предложение оставалось на том же уровне.

На обед дилеры ушли при курсе 28,34/28,36 гривен за доллар и эти котировки уже продержались до конца активной фазы торгов.

Лишь ближе к 16 часам предложение окончательно стало превышать спрос и котировки быстро просели до 28,31/28,335 гривен, а завершилась сессия утренним уровнем 28,29/28,315.

Главные события 28 декабря на межбанке:

  • После взлета котировок в середине дня — к вечеру курс вернулся к утренней отметке 28,29/28,315 гривен за доллар.
  • Нацбанк на торги не выходил.
  • Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 28,3692 гривен, а официальный на 29 декабря установлен на отметке 28,3668 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,34 / 28,36
евро – 34,61 / 34,63

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2216 / 1,2218

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По материалам Finance.UA
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