Мининфраструктуры запустило систему управления строительными проектами

Министерство инфраструктуры разработало и внедрило первую версию Системы управления инфраструктурными строительными проектами.
Об этом сообщил Министр инфраструктуры Владислав Криклий.
«Данная система предназначена для автоматизации управления инфраструктурными строительными проектами, которые строятся за публичные средства и осуществляются структурами и предприятиями, подчиненными Министерству. Кроме этого, система предусматривает публичный контроль за выполнением работ по планированию, проектированию, строительству и эксплуатации инфраструктурных объектов, а также за использованием публичных средств в режиме реального времени », – пояснил глава министерства.
Уже сейчас в системе реализованы такие модули:
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Вместе с тем, в 2021 году ведомство планирует значительно расширить функциональные модули Системы. Среди них:
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