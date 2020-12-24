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Мининфраструктуры запустило систему управления строительными проектами

Мининфраструктуры запустило систему управления строительными проектами

Министерство инфраструктуры разработало и внедрило первую версию Системы управления инфраструктурными строительными проектами.

Об этом сообщил Министр инфраструктуры Владислав Криклий.

«Данная система предназначена для автоматизации управления инфраструктурными строительными проектами, которые строятся за публичные средства и осуществляются структурами и предприятиями, подчиненными Министерству. Кроме этого, система предусматривает публичный контроль за выполнением работ по планированию, проектированию, строительству и эксплуатации инфраструктурных объектов, а также за использованием публичных средств в режиме реального времени », – пояснил глава министерства.

Уже сейчас в системе реализованы такие модули:

  • «Обзор проектов» (строительство за бюджетные средства);
  • «Обзор проектов» (строительство на средства МФО);

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Вместе с тем, в 2021 году ведомство планирует значительно расширить функциональные модули Системы. Среди них:

  • «Управление ходом выполнения работ»;
  • «Отчеты о ходе выполнения работ»;
  • «Управление соблюдением техники безопасности»;
  • «Управление историей и записями о штрафах»;
  • «Бизнес-анализ и статистика»;
  • «Управление проектной документацией»;
  • Подготовка данных для Публичного портала.
По материалам Finance.UA
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