Победители розыгрыша #добиса2020

Объявляем результаты розыгрыша 20 специальных тарелок #добиса2020 среди читателей.
Напомним, что розыгрыш проводится с помощью сервиса random.org среди участников, правильно ответивших на вопросы квеста на странице dobisa2020.com.ua.
Поздравляем победителей! С вами свяжутся представители колл-центра для уточнения доставки подарка.
А еще ждем ваши краш-видео в соцсетях с хэштегом #добиса2020. Запустим вирус позитива на 2021 год.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Пенсии без стажа прекратят назначать: кого коснутся новшества в 20217 ч. назад - 51814 12
Тарифы на газ в 2021 (инфографика)Вчера, 15:00 - 81518 10
В 2020 году с улиц Киева эвакуировали более 50 тысяч авто4 ч. назад - 428 7
Назвали самые опасные страны мира: место Украины (карта)Вчера, 21:02 - 7630 3
Потенциальное укрепление гривны: какие могут быть потери для бюджета3 ч. назад - 1100 2
Тарифы на газ в 2021 (инфографика)Вчера, 15:00 - 81518 10
Пенсии без стажа прекратят назначать: кого коснутся новшества в 20217 ч. назад - 51814 12
Назвали самые опасные страны мира: место Украины (карта)Вчера, 21:02 - 7630 3
Межбанк: с валютой всё будет очень непросто4 ч. назад - 3588
Как локдаун в январе скажется на бизнесеВчера, 19:04 - 1346 1
"Мотор Сич" начала летные испытания лопастей для вертолетов24.12.2020, 17:10 - 492
Китай запустил ракету Long March 8 с пятью спутниками22.12.2020, 12:10 - 381
"Укрзализныця" показала обновленные пассажирские вагоны (фото)18.12.2020, 12:10 - 3297 2
В Израиле предложили необычный способ борьбы с коронавирусом15.12.2020, 12:10 - 4847 2
Великобритания начала массовую вакцинацию против COVID-19 (фото)08.12.2020, 16:10 - 2182 3