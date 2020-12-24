Победители розыгрыша #добиса2020

Объявляем результаты розыгрыша 20 специальных тарелок #добиса2020 среди читателей.

Напомним, что розыгрыш проводится с помощью сервиса random.org среди участников, правильно ответивших на вопросы квеста на странице dobisa2020.com.ua.

Поздравляем победителей! С вами свяжутся представители колл-центра для уточнения доставки подарка.

А еще ждем ваши краш-видео в соцсетях с хэштегом #добиса2020. Запустим вирус позитива на 2021 год.