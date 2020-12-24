Межбанк: с валютой всё будет очень непросто

Начало последней рабочей недели года пройдет на валютном рынке достаточно динамично и интересно. Основными мотиваторами для всех участников межбанка будут:

Фактор завершения года. У бизнеса остается всего три полноценных рабочих дня для окончания всех своих расчетов по валютным и гривневым операциям на отчетную дату. Это 28-30 декабря. На последний день уже никто ничего оставлять не будет, поэтому сегодня и завтра на межбанке активизируются как мелкие, так и крупные клиенты, а также сами банки. Это приведет к росту статистики. По нашим прогнозам объем операций на торгах в понедельник будет в пределах $ 180-220 млн при совершении до 540- 720 сделок. Выход большого числа игроков на валютный рынок с разными задачами и курсовыми целями – обеспечит разнонаправленное движение котировок в течение сессии 28 декабря;

Получение крупных сумм возмещений НДС в конце прошлой недели. Экспортеры начали получать от государства основные суммы возмещений НДС, что снижает у них потребность в продаже валюты и работает против гривны. А так как часть экспортеров параллельно еще и является потребителями импортной продукции, а также сами выступают и импортерами – это может увеличить объемы спроса на валюту на межбанке, что также будет давить на курс.

Кроме этого, на поведении рынка скажется и предстоящий завтра последний в этом году аукцион по размещению ОВГЗ. Поскольку чиновники будут предлагать гривневые облигации практически на все варианты сроков с неплохой доходностью – это обеспечит аукциону определенный интерес инвесторов. Правда – в этот раз в основном уже местных, так как часть иностранцев уже ушла на каникулы как минимум до начала января. Но есть и те нерезиденты, кто как раз активно собирается поработать и в этот период. Большие объемы размещения облигаций способны существенно влиять на ресурсный и валютный рынки в период с 28 по 30 декабря.

Выходы с покупками и продажами валюты крупных игроков с одной стороны – обеспечат разнонаправленность общего курсового тренда в течение дня, а с другой – будут провоцировать спекулянтов периодически поиграть на цейтноте у бизнеса по валютным расчетам в конце года. При острой нехватке валюты – мы увидим НБУ на торгах с интервенцией по продаже доллара.

Что частично помогает нацвалюте, так это общее снижение покупки импорта клиентами банков, так как перспектива локдауна в январе не стимулирует торговые сети на скупку товаров за границей из-за опасений их “зависания” на полках магазинов.

Курсы межбанка по прогнозу на 28 декабря будут в пределах: доллар – коридор 28,20 – 28,45 гривен, евро – коридор 34,35 – 34,75 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,37 / 28,40

евро – 34,58 / 34,61

Курсы валют на Межбанке

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