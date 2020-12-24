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Минфин создал Украинскую финансовую жилищную компанию

Минфин создал Украинскую финансовую жилищную компанию

Министр финансов Сергей Марченко подписал устав “Украинской финансовой жилищной компании”, который будет обеспечивать работу рынка ипотечного кредитования.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

“Министр финансов Сергей Марченко подписал устав ПАО «Украинская финансовая жилищная компания», созданного для разработки и внедрения механизма доступной ипотеки. В частности, речь идет о финансовых инструментах с возможностью получения ипотечного кредита до 7% годовых сроком до 20 лет с привлечением к сотрудничеству банков при государственном посредничестве”, – говорится в сообщении.

Василий Шкураков займет должность генерального директора ПАО «Украинская финансовая жилищная компания».

Цель деятельности ПАО «Украинская финансовая жилищная компания»:

  • обеспечение функционирования рынка ипотечного кредитования;
  • содействие и внедрение финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем;
  • получение прибыли от ведения хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Украины.

Справка Finance.ua:

  • Ранее сообщалось, что Кабмин готовит программу льготной ипотеки со ставками от 5% до 7% годовых на срок от 60 месяцев (5 лет) до 240 месяцев (20 лет). При этом низкие ставки будут фиксированы на протяжении всего срока действия кредитного договора.
  • Программа также предусматривает второе направление – финансовый лизинг на срок до 20 лет с процентной ставкой около 5% годовых и без уплаты первого взноса. Указанное финансирование будет направлено на сохранение рабочих мест, содействие в обеспечении жильем военных, полицейских и других служащих.

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По материалам Finance.UA
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