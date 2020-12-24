Минфин создал Украинскую финансовую жилищную компанию

Министр финансов Сергей Марченко подписал устав “Украинской финансовой жилищной компании”, который будет обеспечивать работу рынка ипотечного кредитования.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
“Министр финансов Сергей Марченко подписал устав ПАО «Украинская финансовая жилищная компания», созданного для разработки и внедрения механизма доступной ипотеки. В частности, речь идет о финансовых инструментах с возможностью получения ипотечного кредита до 7% годовых сроком до 20 лет с привлечением к сотрудничеству банков при государственном посредничестве”, – говорится в сообщении.
Василий Шкураков займет должность генерального директора ПАО «Украинская финансовая жилищная компания».
Цель деятельности ПАО «Украинская финансовая жилищная компания»:
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