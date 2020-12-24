Минфин создал Украинскую финансовую жилищную компанию

Министр финансов Сергей Марченко подписал устав “Украинской финансовой жилищной компании”, который будет обеспечивать работу рынка ипотечного кредитования.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

“Министр финансов Сергей Марченко подписал устав ПАО «Украинская финансовая жилищная компания», созданного для разработки и внедрения механизма доступной ипотеки. В частности, речь идет о финансовых инструментах с возможностью получения ипотечного кредита до 7% годовых сроком до 20 лет с привлечением к сотрудничеству банков при государственном посредничестве”, – говорится в сообщении.

Василий Шкураков займет должность генерального директора ПАО «Украинская финансовая жилищная компания».

Цель деятельности ПАО «Украинская финансовая жилищная компания»:

обеспечение функционирования рынка ипотечного кредитования;

содействие и внедрение финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем;

получение прибыли от ведения хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Украины.

Справка Finance.ua:

Ранее сообщалось, что Кабмин готовит программу льготной ипотеки со ставками от 5% до 7% годовых на срок от 60 месяцев (5 лет) до 240 месяцев (20 лет). При этом низкие ставки будут фиксированы на протяжении всего срока действия кредитного договора.