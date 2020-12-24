Шмыгаль: промышленность восстановилась до уровня ноября 2019

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что промышленное производство в ноябре этого года возобновилось до уровня ноября 2019-го.

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

По его словам, если сравнивать с октябрем, то промышленность выросла почти на 1,5%.

“Комплексные программы поддержки промышленности, в частности машиностроения, дадут толчок к дальнейшему росту в следующем году. Для этого в бюджете на 2021 также предусмотрены миллиарда гривен поддержки”, – отметил он.

Напомним, зимой 2018-2019 годов промышленность не росла. В марте 2019 года объемы промышленного производства выросли впервые за четыре месяца – на 2,1%. В апреле рост ускорился до 5,2%.

Однако с мая промышленность замедлялась уже в течение восьми месяцев.

В конце 2019 года падение промышленного производства набрало самые высокие темпы с 2014-2015 годов, когда началась война. В октябре этот показатель снизился на 5%, в ноябре – на 7,5%, в декабре – на 8,3%.