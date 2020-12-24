"Нафтогаз" повысил цену на газ для бытовых потребителей

Газопоставляющая компания “Нафтогаз Украины” повысила цену газа для бытовых клиентов на 14% в январе.

Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что цены на природный газ для бытовых клиентов в январе 2021 года установлены на уровне 7,22 гривен за куб с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).

В декабре текущего года цена составляла 6,33 грн.

Изменения цен на газ в январе обусловлены, в первую очередь, сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо. Вместе с тем ГК “Нафтогаз Украины”, начиная с августа, предлагает своим клиентам газ по одним из самых низких цен среди поставщиков.

Ранее сообщалось, что миллионы украинцев могут лишиться доступа к газу с 1 января из-за отсутствия счетчиков. Согласно закону о коммерческом учете природного газа, с 1 января 2021 года потребителям, у которых нет счетчиков, газ поставлять не будут.

Кому могут отключить газ: потребителям, у которых нет счетчика и они отказались от них, когда облгазы предлагали установить.

Кому газ не отключат:

потребителям с индивидуальным счетчиком;

жильцам без счетчика, но проживающим в многоквартирном доме, где есть общедомовой счетчик;

потребителям, которым не установили счетчик по вине облгазов.

Справка Finance.ua:

Облгазы начали выставлять потребителям счета с крупной суммой задолженности, которую отмечали ранее. Так называемые “температурные” коэффициенты облгазы начали начислять, начиная с 2018 года. Однако, при переходе к другому поставщику, облгазы выставляют задолженность с учетом коэффициентов, начиная аж с 2015 года. Облгазы считают, что люди потребляют больше газа, чем накручивает счетчик. Однако против такой практики выступают как потребители, так и регулятор. Потому потери “от сжатия газа” уже заложены в тариф. Поэтому бытовые потребители должны платить чисто по счетчику.

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