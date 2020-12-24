"Нафтогаз" повысил цену на газ для бытовых потребителей

Газопоставляющая компания “Нафтогаз Украины” повысила цену газа для бытовых клиентов на 14% в январе.
Об этом говорится в сообщении компании.
Отмечается, что цены на природный газ для бытовых клиентов в январе 2021 года установлены на уровне 7,22 гривен за куб с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).
В декабре текущего года цена составляла 6,33 грн.
Изменения цен на газ в январе обусловлены, в первую очередь, сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо. Вместе с тем ГК “Нафтогаз Украины”, начиная с августа, предлагает своим клиентам газ по одним из самых низких цен среди поставщиков.
Ранее сообщалось, что миллионы украинцев могут лишиться доступа к газу с 1 января из-за отсутствия счетчиков. Согласно закону о коммерческом учете природного газа, с 1 января 2021 года потребителям, у которых нет счетчиков, газ поставлять не будут.
Кому могут отключить газ: потребителям, у которых нет счетчика и они отказались от них, когда облгазы предлагали установить.
Кому газ не отключат:
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