Межбанк: НБУ экономил резервы

Четверг прошел достаточно активно на валютном рынке и без особых потрясений. Лишь после обеда, когда стало известно по поступлениях возмещений НДС экспортерам, часть продавцов решили сыграть “на повышение” и сняли свои заявки в надежде на рост котировок. В принципе, они оказались частично правы. Котировки подросли и они смогли продать свои остатки валюты уже дороже или надеются сделать это уже в понедельник.
Выиграл от этого и Укргазбанк, который после 15 часов вышел с продажей доллара по 28,40 гривен и продал часть своего предложения на максимальном уровне котировок. НБУ же экономил резервы и на попытки после обеда качнуть курс вверх – не реагировал.
Ход торгов:
Спрос в первой половине дня либо был на уровне предложения, либо даже несколько уступал ему. Это и предопределило тренд по курсу до обеда. С утренних 28,37/28,395 к 11:00 доллар чуть просел до 28,355/28,375 гривен, к 12:00 – до 28,335/28,355 гривен и к обеду – опустился до 28,33/28,35. Клиенты спешили закрыть свои операции в первой половине дня, чтобы еще успеть вовремя проплатить валюту перед трехдневными рождественскими выходными в США и ЕС.
После обеда новость по получении возмещений НДС экспортерами спровоцировала придерживание валюты продавцами на фоне оживления спроса. Это привело к росту курса до 28,34/28,36 гривен к 14 часам и до 28,36/28,38 гривен к 15:00. Затем котировки плавно пошли к цели в 28,40 гривен, но на рынок вышел Укргазбанк и выставил именно эту котировку. Спрос быстро закрылся по этой цене и торги в конечном итоге завершились уровнем 28,375/28,40 гривен за доллар.
Главные события 24 декабря на межбанке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,36 / 28,38
евро – 34,56/ 34,58
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2181 / 1,2183
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