Украина обновила список стран "красной зоны"

В четверг, 24 декабря, Министерство здравоохранения Украины обновило список стран “красной зоны”. По сравнению с прошлой неделей он сократился на две страны.

Об этом сказано в сообщении Министерства здравоохранения Украины.

Так, по сравнению с прошлой неделей, в список стран “красной зоны” вошли Великобритания, Румыния и Германия.

При этом в “зеленую зону” попала Иордания.

Отметим, в “красную зону” попадают те страны, в которых заболеваемость COVID-19 выше, чем в Украине.

По возвращению из этих стран в Украину необходимо уйти на самоизоляцию на 14 дней с помощью программы “Вдома” или в течение суток сделать ПЦР-тест. В случае отрицательного результата самоизоляция не нужна. Также можно приехать с готовым тестом, сделанным не ранее чем за 48 часов до пересечения границы.

Справка Finance.ua:

Правительство внесло изменения в постановление о карантине, разрешив ресторанам и кафе работать в ночь на 1 января до 7 утра.

Кабинет Министров решил ввести в Украине новый локдаун с целью сдерживания распространения коронавируса с 8 по 24 января 2021 года включительно.

Более половины украинцев поддерживают январский локдаун. За зимний локдаун высказались 56% респондентов, не довольны его введением 41%. Работу Президента в период пандемии не одобряют 60%.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫