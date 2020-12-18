Украина обновила список стран "красной зоны"

В четверг, 24 декабря, Министерство здравоохранения Украины обновило список стран “красной зоны”. По сравнению с прошлой неделей он сократился на две страны.
Об этом сказано в сообщении Министерства здравоохранения Украины.
Так, по сравнению с прошлой неделей, в список стран “красной зоны” вошли Великобритания, Румыния и Германия.
При этом в “зеленую зону” попала Иордания.
Отметим, в “красную зону” попадают те страны, в которых заболеваемость COVID-19 выше, чем в Украине.
По возвращению из этих стран в Украину необходимо уйти на самоизоляцию на 14 дней с помощью программы “Вдома” или в течение суток сделать ПЦР-тест. В случае отрицательного результата самоизоляция не нужна. Также можно приехать с готовым тестом, сделанным не ранее чем за 48 часов до пересечения границы.
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