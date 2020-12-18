0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 171 0

Украина обновила список стран "красной зоны"

Украина обновила список стран "красной зоны"

В четверг, 24 декабря, Министерство здравоохранения Украины обновило список стран “красной зоны”. По сравнению с прошлой неделей он сократился на две страны.

Об этом сказано в сообщении Министерства здравоохранения Украины.

Так, по сравнению с прошлой неделей, в список стран “красной зоны” вошли Великобритания, Румыния и Германия.

При этом в “зеленую зону” попала Иордания.

Отметим, в “красную зону” попадают те страны, в которых заболеваемость COVID-19 выше, чем в Украине.

По возвращению из этих стран в Украину необходимо уйти на самоизоляцию на 14 дней с помощью программы “Вдома” или в течение суток сделать ПЦР-тест. В случае отрицательного результата самоизоляция не нужна. Также можно приехать с готовым тестом, сделанным не ранее чем за 48 часов до пересечения границы.

Справка Finance.ua:

  • Правительство внесло изменения в постановление о карантине, разрешив ресторанам и кафе работать в ночь на 1 января до 7 утра.
  • Кабинет Министров решил ввести в Украине новый локдаун с целью сдерживания распространения коронавируса с 8 по 24 января 2021 года включительно.
  • Более половины украинцев поддерживают январский локдаун. За зимний локдаун высказались 56% респондентов, не довольны его введением 41%. Работу Президента в период пандемии не одобряют 60%.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.