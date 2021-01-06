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В США появится новый вид листинга

В США появится новый вид листинга

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила предложение Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) ввести новый вид размещения акций на бирже.

Предложение позволит компаниям привлекать капитал с помощью прямого листинга вместо традиционного первичного публичного размещения акций( IPO), пишет WSJ со ссылкой на SEC.

В ходе IPO компания впервые становится публичной и привлекает капитал от дополнительного выпуска и продажи акций. В этом ей помогают инвестиционные банки-андеррайтеры.

До сих пор альтернативой IPO был прямой листинг. При обычном прямом листинге компании не могут выпускать новые акции и таким образом привлекать финансирование. Бумаги могут продавать только действующие акционеры.

Новый вид прямого листинга позволит компаниям привлекать средства, но не пользоваться услугами андеррайтеров и, соответственно, не платить им комиссии. Он может стать более привлекательным для стартапов.

«Андеррайтинг с твердыми обязательствами может быть подходящим вариантом для многих компаний, стремящихся выйти на публичные рынки. Однако он не обязательно является правильным вариантом для каждой компании”, – отметил представитель SEC Элад Ройзман.

По его словам, цену акций при размещении будут определять в ходе торгов.

Предложение от NYSE поступило еще в декабре 2019 года. В конце августа SEC уже одобряла это предложение.

Однако в США появилось много противников данной инициативы. В частности против введения нового листинга выступил Совет институциональных инвесторов, в который входят различные фонды.

Совет считает, что новый вид прямого листинга не защитит интересы инвесторов, как традиционное IPO. Однако SEC отклонила эти возражения.

По материалам Финансовый клуб
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