LG начнет производить силовые компоненты для электрокаров

Южнокорейская компания LG объединилась с канадским производителем автокомплектующих Magna для производства силовых компонентов для электрокаров.
Об этом представители компаний сообщили сегодня.
Данное сотрудничество подразумевает создание нового предприятия LG Magna e-Powertrain. Отмечается, что работать на нем будут более 1000 сотрудников из подразделений LG в США, Южной Корее и Китае. Таким образом, новое предприятие возьмет достижения Magna в сфере электрических силовых платформ и опыт южнокорейского гиганта LG в области создания компонентов для электрических моторов и инвертеров. Помимо прочего, предполагается, что это объединение будет способствовать ускорению выхода на рынок нового поколения электрокаров.
В LG Magna e-Powertrain планируется производить электрические моторы, инверторы, а также бортовые зарядные устройства для электромобилей. Также будут выпускаться управляющие компоненты для отдельных компаний.
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