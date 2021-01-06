Факторы, которые привлекают внимание налоговиков к бизнесу - ГНС

Глава Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко и представители Ассоциации налогоплательщиков Украины во время онлайн встречи обсудили итоги сотрудничества в 2020 году, новации налогового законодательства и наметили планы дальнейшего взаимодействия на следующий год.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

«ГНС видит все резервы для надлежащего обеспечения поступлений платежей в бюджет в следующем году. Наше внимание будет сконцентрировано на тех, кто не платит налоги или ведет агрессивную налоговую политику по отношению к государству. Именно поэтому в налоговой значительно усилена аналитическая составляющая для эффективного контроля за рисковыми операциями», – отметил Алексей Любченко.

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Также указывается, что ГНС осуществляет все меры для создания надлежащих условий для развития добросовестного бизнеса и защиты его от нечестной конкуренции с теневым, а также внедрение максимального количества услуг, востребованных бизнесом.

Вместе с тем ГНС работает над модернизацией системы налогового комплаенса, которая должна создать условия для минимизации рисков неуплаты налогов, поможет плательщикам избежать наиболее распространенных ошибок в будущем, максимально упростит подачу отчетности и уплату налогов.

Это позволит вывести отношения налоговой службы с налогоплательщиками на новый уровень, который основывается на доверии и партнерстве.

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