Зарплаты основных рабочих профессий в "Укрзализныце"

Среднемесячная заработная плата работников АО “Укрзализныця” в ноябре 2020 года составила 11 681 грн.
Такую информацию предоставили в “Укрзализныце”, пишет ЦТС.
В разрезе основных рабочих профессий, согласно полученным от УЗ данным, средние размеры зарплат таковы:
Отметим, что с марта 2020 года средний размер заработной платы в АО УЗ практически не изменился. Тогда этот показатель составлял 11 660 грн.
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