Зарплаты основных рабочих профессий в "Укрзализныце"

Среднемесячная заработная плата работников АО “Укрзализныця” в ноябре 2020 года составила 11 681 грн.

Такую информацию предоставили в “Укрзализныце”, пишет ЦТС.

В разрезе основных рабочих профессий, согласно полученным от УЗ данным, средние размеры зарплат таковы:

машинист локомотива – 19 318 грн;

помощник машиниста – 13 603 грн;

машинист моторвагонного подвижного состава – 16 094 грн;

помощник машиниста моторвагонного подвижного состава – 11 877 грн;

составители поездов – 12 551 грн;

монтеры пути на текущем содержании ж/д путей – 12 011 грн;

мастера дорожные – 16 303 грн;

мастера мостовые и тоннельные – 17 612 грн;

электромонтеры контактной сети – 11 998 грн;

электромонтеры тяговых подстанций – 10 098 грн.

Отметим, что с марта 2020 года средний размер заработной платы в АО УЗ практически не изменился. Тогда этот показатель составлял 11 660 грн.