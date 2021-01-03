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Зарплаты основных рабочих профессий в "Укрзализныце"

Зарплаты основных рабочих профессий в "Укрзализныце"

Среднемесячная заработная плата работников АО “Укрзализныця” в ноябре 2020 года составила 11 681 грн.

Такую информацию предоставили в “Укрзализныце”, пишет ЦТС.

В разрезе основных рабочих профессий, согласно полученным от УЗ данным, средние размеры зарплат таковы:

  • машинист локомотива – 19 318 грн;
  • помощник машиниста – 13 603 грн;
  • машинист моторвагонного подвижного состава – 16 094 грн;
  • помощник машиниста моторвагонного подвижного состава – 11 877 грн;
  • составители поездов – 12 551 грн;
  • монтеры пути на текущем содержании ж/д путей – 12 011 грн;
  • мастера дорожные – 16 303 грн;
  • мастера мостовые и тоннельные – 17 612 грн;
  • электромонтеры контактной сети – 11 998 грн;
  • электромонтеры тяговых подстанций – 10 098 грн.

Отметим, что с марта 2020 года средний размер заработной платы в АО УЗ практически не изменился. Тогда этот показатель составлял 11 660 грн.

По материалам Центр транспортных стратегий
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