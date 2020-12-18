Объем сделок по слиянию и поглощению превышает 1 трлн второй квартал подряд

Благодаря серии крупных операций по слиянию и поглощению, заключенных в последние месяцы текущего года, совокупный объем M&A в мире в четвертом квартале достиг $1,1 трлн – причем показатель превысил отметку в $1 трлн по итогам второго квартала подряд.

Об этом свидетельствуют данные Dealogic, на которые ссылается FinMarket.

Общий объем сделок M&A, заключенных в 2020 году, составил $3,4 трлн, что на 15% меньше, чем годом ранее.

«Оживление финансовых рынков, подкрепленное новостями о вакцине от COVID-19 и завершении президентских выборов в США, создают фон для дальнейших сделок M&A, – отмечает аналитик JPMorgan Конор Хиллер. – Мы увидим, как сильные компании, бизнес-модели которых выиграли в результате пандемии, будут расти за счет слияний и поглощений. Остальным нужна помощь для реструктуризации и рекапитализации».

В 2021 году эксперты ожидают повышения активности в сфере M&A, отмечая, что компании будут реорганизовывать операции, адаптируясь к последствиям кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

«Я думаю, тренд к увеличению количества IPO сохранится, – отмечает соруководитель подразделения рынков капитала Citigroup Маноло Фалько. – В то же время активность на рынке M&A, которая начала расти в сентябре, очевидно, возобновилась, и как мы надеемся, сохранится в 2021 году».

Среди факторов, которые будут поддерживать высокую активность в сфере M&A в 2021 году, эксперты отмечают низкую стоимость привлечения долгового финансирования, государственные стимулы, наличие привлекательных возможностей для покупки, а также общее стремление компаний менять бизнес-модели в ответ на глобальные изменения.