Zoom намерен конкурировать с почтовыми сервисами Google и Microsoft - СМИ

У платформы для проведения видеоконференцсвязи Zoom 2020 год оказался очень успешным. Из-за пандемии коронавируса и перехода на удалённую работу количество пользователей Zoom существенно увеличилось, квартальные доходы выросли в 4 раза, а стоимость акций выросла более чем на 500%.
Воспользовавшись благоприятной ситуацией, компания стремится выйти за рамки видеочата на рабочем месте и освоить новые сегменты рынка. В частности, компания заинтересовалась направлениями электронной почты и сервисом календаря.
Компания уже работает над почтовым сервисом. Это будет веб-сервис, сообщают осведомлённые источники.
Многие из основных конкурентов Zoom – это платформы для видеоконференцсвязи, входящие в состав более широких пакетов корпоративных приложений. Два самых крупных конкурента Zoom в этой сфере принадлежат Microsoft (Office 365) и Google (Workspace). Обе эти платформы предлагают в перечне доступных продуктов календарь, электронную почту и видеоконференцсвязь. Потому для Zoom имеет смысл добавить электронную почту и календарь и для своих клиентов, чтобы перестать быть однонаправленной платформой.
По данным The Information, Zoom может проявлять интерес и к другим сферам и заинтересована в создании полного пакета корпоративных приложений.
Например, компания разместила вакансию и ищет специалистов для развития «захватывающих функций чата» и интеграции с другими приложениями, такими как Asana и Dropbox.
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