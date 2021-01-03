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Zoom намерен конкурировать с почтовыми сервисами Google и Microsoft - СМИ

Zoom намерен конкурировать с почтовыми сервисами Google и Microsoft - СМИ

У платформы для проведения видеоконференцсвязи Zoom 2020 год оказался очень успешным. Из-за пандемии коронавируса и перехода на удалённую работу количество пользователей Zoom существенно увеличилось, квартальные доходы выросли в 4 раза, а стоимость акций выросла более чем на 500%.

Воспользовавшись благоприятной ситуацией, компания стремится выйти за рамки видеочата на рабочем месте и освоить новые сегменты рынка. В частности, компания заинтересовалась направлениями электронной почты и сервисом календаря.

Компания уже работает над почтовым сервисом. Это будет веб-сервис, сообщают осведомлённые источники.

Многие из основных конкурентов Zoom – это платформы для видеоконференцсвязи, входящие в состав более широких пакетов корпоративных приложений. Два самых крупных конкурента Zoom в этой сфере принадлежат Microsoft (Office 365) и Google (Workspace). Обе эти платформы предлагают в перечне доступных продуктов календарь, электронную почту и видеоконференцсвязь. Потому для Zoom имеет смысл добавить электронную почту и календарь и для своих клиентов, чтобы перестать быть однонаправленной платформой.

По данным The Information, Zoom может проявлять интерес и к другим сферам и заинтересована в создании полного пакета корпоративных приложений.

Например, компания разместила вакансию и ищет специалистов для развития «захватывающих функций чата» и интеграции с другими приложениями, такими как Asana и Dropbox.

По материалам The Verge
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