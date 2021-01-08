Ученые создали браслет, стреляющий антисептиком на 1,5 метра (видео)

Браслет SprayCare создала группа инженеров и стартаперов из США, Мексики и Китая, он подойдет для дезинфекции рук и предметов.
Об этом сообщает Naked Science.
На корпусе устройства есть небольшой флакон с антисептиком и кнопка, которая распыляет средство.
По словам разработчиков, они заметили, как часто прикасаются к грязным поверхностям в течение дня, и решили создать простое устройство, которое поможет чувствовать себя в безопасности.
“Первым, на что я посмотрел, было мое запястье. Я решил, что даже нескольких капель дезинфицирующего средства в руке будет достаточно, чтобы обезопасить себя», – рассказал один из авторов проекта.
Браслет является флаконом с антисептиком, прикрепленным к силиконовому ремешку. По размерам прибор близок к Apple Watch. Внутри находятся распылитель и насос, который запускает единая кнопка. После ее нажатия устройство распыляет антисептик на любую поверхность в течение трех секунд на расстояние до полутора метров. “Наша команда потратила много времени на дизайн продукта. Мы хотели сделать его элегантной альтернативой громоздким бутылкам дезинфицирующего средства», – добавили разработчики.
Антисептика во флаконе хватает примерно на 40 применений, после чего человек сможет добавить нужное средство (если оно не очень густое). Кроме того, во флакон можно залить репеллент от насекомых, духи или эфирное масло – в зависимости от потребности. Так что он останется актуальным и после пандемии. Инженеры предлагают использовать его и как инструмент самообороны: достаточно поменять антисептик на жидкость для перцового баллончика.
Авторы проекта считают, что браслет с антисептиком понадобится людям, которые часто касаются предметов в магазинах, общественных заведениях и транспорте. А также автомобилистам и работникам сферы услуг и торговли, которым нужно быстро продезинфицировать руки и инструменты после каждого клиента.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Как правильно экономить деньги: украинцам дали простые советыВчера, 08:20 - 13654 23
Богатые страны скупили почти все вакцины от Covid-19 - ВОЗВчера, 11:22 - 4164 12
Шмыгаль: средняя зарплата вырастет на 13%Вчера, 13:20 - 643 8
Украинцы будут получать по две пенсии: кого не коснется реформаВчера, 16:06 - 2561 4
Факторы, которые привлекают внимание налоговиков к бизнесу - ГНСВчера, 10:13 - 10237 1
Как правильно экономить деньги: украинцам дали простые советыВчера, 08:20 - 13654 23
Факторы, которые привлекают внимание налоговиков к бизнесу - ГНСВчера, 10:13 - 10237 1
Падение доллара продолжится до середины 2021 года – опрос ReutersВчера, 12:10 - 6508
Богатые страны скупили почти все вакцины от Covid-19 - ВОЗВчера, 11:22 - 4164 12
Кредиты "5-7-9": за первую неделю 2021 года выдано займов на более чем 900 миллионовВчера, 14:05 - 3215
SpaceX произвела первый запуск в 2021 году08.01.2021, 12:45 - 181
Стартовали продажи самого быстрого электрического гиперкара в мире (фото)06.01.2021, 11:54 - 953
Tesla поставила новый рекорд03.01.2021, 10:58 - 1486
"Мотор Сич" начала летные испытания лопастей для вертолетов24.12.2020, 17:10 - 1715 4
Китай запустил ракету Long March 8 с пятью спутниками22.12.2020, 12:10 - 844