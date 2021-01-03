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Спрос на IT-специальности поставил рекорд в 2020 (исследование)

Спрос на IT-специальности поставил рекорд в 2020 (исследование)

В 2020 году количество заявок на IT-специальности достигло рекордных 138 тысяч, что на 20% больше, чем 2 года назад.

Такие данные Finance.ua предоставили в компании GlobalLogic.

В среднем спрос на IT-направления в университетах растет почти на 10% ежегодно. В прошлом году IT-абитуриенты составили 15% из всех, кто подавал документы в университеты.

Лидером по количеству заявок стал Киевский политехнический институт (НТУУ КПИ им. И. Сикорского): почти 20 тысяч. Еще 6 украинских университетов получили от 4500 IT-заявок каждый — КНУ им. Т. Шевченко, НАУ, ХНУРЭ, НТУ “Харьковский политехнический институт”, ЛНУ им. И.Франко и НУ “Львовская политехника”.

При этом около 80% IT-студентов не хватает практики, согласно исследованию GlobalLogic во Львове. Эта тенденция актуальна для всей Украины.

“Учитывая, что IT рынок растет на 20-30% в год, совместные инициативы сферы образования и IT индустрии необходимы, чтобы отвечать запросу отрасли на кадры. Украина — страна IT-талантов и наша задача их развивать. Сегодня образование и IT-рынок не могут существовать отдельно. Ведь только совместные образовательные инициативы дадут студентам больше работы в реальных проектах, а рынку — квалифицированных инженеров”, — рассказал Артур Селецкий, заместитель министра образования и науки Украины.

Справка Finance.ua:

  • С 2018 года группа компаний GlobalLogic инвестировала 3,5 млн долларов США в развитие инженерных талантов в регионе Центральной и Восточной Европы.
По материалам Finance.UA
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