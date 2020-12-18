Межбанк: предпраздничный четверг пройдет в два этапа

Предпраздничный четверг на валютном рынке пройдет в два этапа. В первой половине дня перед тремя выходными клиенты будут очень активно закрывать свои валютные сделки с целью успеть провести свои расчеты этой датой и гарантированно закрыть свои платежи. После обеда активность на межбанке резко снизится и в основном уже на торгах останутся только спекулянты и те банки, кому надо закрыть собственные операции по валютной позиции. Их будет немного и поэтому общая статистика торгов за день снизится. По прогнозам Finance.ua, объем операций на торгах 24 декабря вряд ли превысит порог в $ 130-150 млн при совершении до 380-440 сделок.
Кроме фактора предстоящих трехдневных праздников на поведение участников торгов повлияет еще и достаточно высокий уровень неопределенности по дальнейшему поведению курса в ближайшее время.
С одной стороны, завершение года всегда чревато ситуативными перекосами спроса и предложения за счет выхода на торги крупных и мелких игроков со сделками по закрытию отчетного периода. Это добавляет разнонаправленности по поведению курса в этот период.
С другой стороны, этот год из-за коронавируса специфический и особой активности со стороны импортеров по закупке предновогодних товаров не наблюдается. Многие сократили закупки импортных товаров на опасениях предстоящего в январе локдауна и ввиду низкой покупательной способности населения, а многие вообще пострадали от происходящего и закрылись. Это налагает отпечаток на общее поведение межбанка в такой обычно напряженный на валютном рынке предновогодний период.
Кроме этого, начинается время выплат основных возмещений НДС экспортерам, что снижает предложение ими валютной выручки и работает против гривны. Разнонаправленность целей и задач крупных игроков сегодня будет приводить к продолжению достаточно существенных колебаний котировок в первой половине дня. При нехватке валюты мы снова увидим НБУ на торгах с интервенцией по продаже доллара (как это было во вторник и среду), если же ситуация будет более-менее спокойная, регулятор предпочтет наблюдать за происходящим со стороны. Спекулянты продолжат попытки покачать курс в первой половине сессии, но также снизят свою активность после обеда.
Курсы межбанка, по прогнозу Finance.ua, 24 декабря будут в пределах: доллар – коридор 28,30 – 28,55 гривен, евро – коридор 34,35 – 34,80 гривен.
На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:
Котировки наличного валютного рынка на 10 утра:
В обменниках финкомпаний: покупка 28,15 – 28,20 гривен и продажа 28,34 – 28,40.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,41 / 28,44
евро – 34,67 / 34,71
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