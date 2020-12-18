Межбанк: предпраздничный четверг пройдет в два этапа

Предпраздничный четверг на валютном рынке пройдет в два этапа. В первой половине дня перед тремя выходными клиенты будут очень активно закрывать свои валютные сделки с целью успеть провести свои расчеты этой датой и гарантированно закрыть свои платежи. После обеда активность на межбанке резко снизится и в основном уже на торгах останутся только спекулянты и те банки, кому надо закрыть собственные операции по валютной позиции. Их будет немного и поэтому общая статистика торгов за день снизится. По прогнозам Finance.ua, объем операций на торгах 24 декабря вряд ли превысит порог в $ 130-150 млн при совершении до 380-440 сделок.

Кроме фактора предстоящих трехдневных праздников на поведение участников торгов повлияет еще и достаточно высокий уровень неопределенности по дальнейшему поведению курса в ближайшее время.

С одной стороны, завершение года всегда чревато ситуативными перекосами спроса и предложения за счет выхода на торги крупных и мелких игроков со сделками по закрытию отчетного периода. Это добавляет разнонаправленности по поведению курса в этот период.

С другой стороны, этот год из-за коронавируса специфический и особой активности со стороны импортеров по закупке предновогодних товаров не наблюдается. Многие сократили закупки импортных товаров на опасениях предстоящего в январе локдауна и ввиду низкой покупательной способности населения, а многие вообще пострадали от происходящего и закрылись. Это налагает отпечаток на общее поведение межбанка в такой обычно напряженный на валютном рынке предновогодний период.

Кроме этого, начинается время выплат основных возмещений НДС экспортерам, что снижает предложение ими валютной выручки и работает против гривны. Разнонаправленность целей и задач крупных игроков сегодня будет приводить к продолжению достаточно существенных колебаний котировок в первой половине дня. При нехватке валюты мы снова увидим НБУ на торгах с интервенцией по продаже доллара (как это было во вторник и среду), если же ситуация будет более-менее спокойная, регулятор предпочтет наблюдать за происходящим со стороны. Спекулянты продолжат попытки покачать курс в первой половине сессии, но также снизят свою активность после обеда.

Курсы межбанка, по прогнозу Finance.ua, 24 декабря будут в пределах: доллар – коридор 28,30 – 28,55 гривен, евро – коридор 34,35 – 34,80 гривен.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 28,15 – 28,55 гривен при спреде в большинстве обменников финкомпаний от 15 до 20 копеек, а в банках до 25 копеек.

Евро: в банках коридор 34,10 – 34,80 гривен при спреде до 30 копеек , а в обменках финкомпаний коридор в пределах 34,15 – 34,60 при спреде от 15 до 25 копеек.

Котировки наличного валютного рынка на 10 утра:

Курс доллара в банках: прием 28,10 – 28,25 и продажа 28,40 – 28,50 гривен.

В обменниках финкомпаний: покупка 28,15 – 28,20 гривен и продажа 28,34 – 28,40.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,41 / 28,44

евро – 34,67 / 34,71

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