В Киеве взорвали отделение ПриватБанка

Сегодня около 3:00 ночи на столичном массиве Троещина неизвестные проникли в отделение государственного ПриватБанка и взорвали его.
По данным полиции Киев, сегодня в 3:25 в столичную полицию поступило сообщение о том, что на улице Градинской взрывом поврежден банковский терминал.
Правоохранители осмотрели место преступления, изъяли и обработали видео с камер наблюдения и опросили свидетелей.
Предварительно установлено, что неизвестный взломал дверь банковского отделения, бросил в коридор неизвестный предмет, который взорвался, и скрылся.
В результате происшествия никто не пострадал, однако взрывом повреждены входные двери отделения, платежный терминал и припаркованный рядом автомобиль. Полицейские разыскивают правонарушителя.
Следственным отделом Деснянского управления столичной полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 3 до 10 лет.
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