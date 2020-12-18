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Мой провайдер сменил стоимость услуг: советы юриста

Адвокат и популярный YouTube-блогер Тарас Никифорчук ответил на актуальные вопросы: имеют ли право интернет-провайдеры и операторы менять условия тарифов или закрывать их, и что делать в таких случаях клиентам.

Проанализировав политику операторов связи, в том числе интернет-провайдеров и кабельного ТВ, адвокат Тарас Никифорчук делает вывод, что у всех них политика примерно одинакова: спустя несколько лет после запуска определенного тарифа, они пересматривают его условия. И Закона Украины «О телекоммуникациях» определяет их права самостоятельно устанавливать и менять условия обслуживания и тарификацию услуг.

Адвокат подчеркнул, что государство не регулирует тарифы мобильных и фиксированных операторов для потребителей — это вопрос ценовой и рыночной конкуренции, когда клиенты голосуют кошельком. Но в то же время государство законодательно определяет общие принципы взаимодействия телеком-операторов с абонентами.

«Оператор связи должен информировать абонента о планируемых изменениях в тарифах, с соблюдением сроков — за 7 дней. При этом НКРСИ не ограничивает, т. е разрешает операторам связи в одностороннем порядке изменять и перечень, и стоимость своих услуг», — рассказал адвокат.


Пример SMS от Vodafone о росте цены за 12 дней до изменения

Условия предоставления услуг у всех операторов тоже довольно типичны, их легко найти на сайте любого оператора. В этом документе-договоре можно найти право оператора осуществлять замену одного тарифного плана на другой, устанавливать новые тарифные планы, новую стоимость отдельных услуг, отменять или изменять сами тарифные планы.

«У абонента есть широкий спектр возможностей избежать конфликтных ситуаций с оператором — нужно просто быть внимательным. — Советует блогер-адвокат — Следите за рассылками оператора, следите за условиями своих тарифных планов. И главное помнить: услуги мобильной связи, кабельного ТВ или доступа к интернет — это такой же товар, как продукты, которые мы каждый день покупаем в магазине или топливо, которым мы заправляем свои авто. А это значит, что цена таких «цифровых товаров» может меняться, как и стоимость любых других».

Если у абонента есть доказательства того, что при повышении цен интернет-провайдер пользуется монопольным положением, то есть в его доме или населенном пункте нет других провайдеров, – он может обратиться с соответствующим заявлением в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) и Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Что касается мобильных операторов, то их клиенты после изменения тарифа могут либо согласиться с новыми условиями, либо отказаться от предоставления услуг оператором.

По материалам Адвокат Тарас Никифорчук
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