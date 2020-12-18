Регулярные платежи от monobank или как экономить время.

Если вы занятой человек и не желаете тратить время на регулярный контроль, создание, подтверждение платежей и переводов – воспользуйтесь новой услугой «Регулярные платежи» от monobank.

Регулярный платеж или автоматический платеж от monobank – он списывается в указанную вами дату/период на указанную сумму. Все созданные вами автоплатежи будут хранится в “Календаре платежей”, что позволяет экономить время и контролировать списание при необходимости.

Но это не все! Платежи можно группировать по папкам и настроить получения уведомлений перед списанием, что очень удобно. Например, у вас запланирован перевод на карту, а на вашей карте только кредитные средства. В 9 утра мы пришлем напоминание о запланированном платеже и вы сможете его пропустить или оплатить.

Круто, правда?

Не будем забегать наперед, начнем все по порядку.

На какие платежи возможно настроить регулярный платеж?

На данный момент доступно:

• Перевод на карту.

• Пополнение мобильного.

• Благотворительность.

Но это пока… Дальше будет больше)

Как настроить регулярный платеж?

Создать регулярный платеж можно 2-мя способами:

1-вый способ – зайти на главной странице в меню “Другие платежи” и в верхней строке создать новую папку или выбрать существующую, если вы её ранее создавали. Когда вы выбрали папку необходимо нажать на “Добавить платеж”, выбрать тип платежа и далее следовать подсказкам приложения.

2-рой способ – это создание регулярного платежа из выписки. Для этого вам достаточно найти нужный платеж в выписке, нажать на него и внизу будет кнопка “Создать автоплатеж”.

При создании регулярного платежа, на этапе ввода или изменения суммы, у вас будет отображаться кнопка “Настроить регулярность”. В этом меню вы выбираете дату, когда необходимо провести оплату, также частоту оплаты и нужно ли будет ваше подтверждение для проведения платежа. После сохранения настроек достаточно нажать “Продолжить” и шаблон регулярного платежа создан.

Списание автоплатежа:

1. Мы инициируем списание автоплатежа каждый день в 9 утра.

Если платеж не требует подтверждения, а это вы настраиваете при создании платежа, он будет автоматически списан. Если платеж требует подтверждения – вам будет отправлено пуш-уведомление, которое будет ожидать подтверждения до конца суток.

2. Вы можете провести платеж раньше, не дожидаясь автоматического списания, перенести платеж на следующую дату или возобновить его.

3. Если на карте недостаточно средств для списания платежа, он не будет проведен. Этот платеж будет отложен до следующего срока списания.

4. Платежи проходят по стандартным тарифам карты. Дополнительной комиссии за регулярный платеж нет.

Как отключить регулярный платеж?

Для отключения регулярного платежа вам достаточно зайти в меню “Другие платежи”, выбрать папку в которой хранится нужный вам платеж, далее найти данный платеж и сделать на нем свайп влево. Справа от платежа у вас отобразится кнопка “Отключить”. Платеж отключается и становится шаблоном.

Подведем итоги. Регулярные платежи очень удобны в повседневной жизни. Преимущества их в том, что вы экономите время на создание и проведение повторяющихся платежей и никогда про них не забудете, в monobank всегда напомнят.

Важно лишь правильно заполнить все необходимые параметры при создании шаблона, а monobank вам в этом поможем.

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