Как выжить малому бизнесу во время второй волны карантина?

Карантин просочился у все отрасли бизнеса и внес серьезные убытки для всех его представителей, которым пришлось подстраиваться под новые реалии. И если крупные корпорации и компании еще могут удержаться на плаву, то для предприятий поменьше ситуация гораздо печальнее.

Мы предлагаем вам поговорить о том, как малому и среднему бизнесу в Украине успешно пережить локдаун в январе, или как его еще называют «зимние каникулы ради безопасности».

Напомним, что на очередном заседании Кабинета министров было принято решение об установлении карантина с 8 января по 25 января 2021.

Согласно запретами в период карантина, работа учебных заведений будет приостановлена (будут работать только садики).

Кафе, бары, рестораны будут работать только на вынос и осуществлять доставку.

В торговых центрах будет разрешена только торговля продуктами питания, лекарствами, ветеринарными препаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией.

Также строгие ограничения коснулись всем массовых мероприятий, концертов, выставок и прочих событий.

Также будет запрещена работа рынков и рождественских ярмарков, которые не будут осуществлять продажу продовольства и товаров первой необходимости.

В то же время общественный транспорт и аэропорты остаются работать в обычном режиме. Конечно, продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, гостиницы продолжают работать. А также магазины, торгующие средствами гигиены и средствами связи.

Парикмахерские и салоны красоты смогут работать только по предварительной записи, без ожидания в зале.

Что интересно, кафе в аэропортах будут работать.

В то же время премьер-министр подчеркнул, что государство оставляет за собой право вводить карантин безотлагательно, если ситуация ухудшится.

Финансовый ущерб от январского локдауна уже подсчитали. Как говорит Нацбанк- потери могут достичь 0,2% ВВП, в гривнах – это 9 миллиардов.

Как бизнесу выжить и продержаться на плаву в такое тяжелое время? Как показывает практика январь и так не самый лучший месяц с точки зрения спроса. Большинство уже потратила деньги на праздничный стол и подарки близким и друзьям.

Понимая возможные трудности, правительство Украины идет на уступки для малого и среднего бизнеса на период карантина. В частности, если ваш долг по уплате налогов составил не больше 3060 грн, то его спишут.

Плательщики, которые платят налог I группы освобождаются от уплаты этого налога на период января – мая 2021.

Этот законопроект поможет бизнесу не накопить налоговые долги при простое. Что в свою очередь позволит предпринимателям подготовиться к карантину в январе и пройти его без серьезных потерь.

Кафе, рестораны, фитнес-клубы, недвижимость – все эти бизнесы первыми попадают в группу риска карантина. Покупка услуг осуществляется в основном в офлайн режиме, ведь многим важна атмосфера заведения, дизайн и вообще сам факт посещения любимого заведения, а в случае с залами – наличие необходимого оборудования. Конечно, повезло тем, кто уже успел перейти на онлайн-платформу, однако, что будет, когда люди начнут экономить после праздников, и покупательная способность снизится?

Первая волна пандемии коронавируса показала, что можно не только выжить, но и успешно работать, найти новые каналы продаж, изменить стратегию. Конечно, не ко всем сферам деятельности это применимо, но мы постараемся разобрать этот вопрос и дать наиболее эффективные советы экспертов и бизнесменов.

1. Первое, что необходимо сделать – проанализировать как продолжить работу онлайн. Для кафе хорошим решением будет организовать собственную доставку ли же зарегистрироваться во всех службах доставки вашего города. Конечно, если вы этого не сделали раньше. Также постарайтесь оптимизировать работу на вынос.

В случае со спорт-клубами онлайн-тренировки – пока единственный выход, что позволяет тренерам оставаться на плаву. Однако, это также хороший вариант и путь развития.

Онлайн жизнь перетягивает на себя одеяло и на данный момент является глобальным трендом. В связи с карантином, когда люди чаще стали проводить время дома, интернет-трафик в целом в мире вырос в половину, а то и на 70%. Сейчас самое главное всем типам бизнеса быстро адаптироваться и начать хотя бы частичный переход в онлайн пространство.

2. Повышайте узнаваемость своего бренда. Молча переждать кризис – не лучшее решение. Наоборот нужно открыто коммуницировать. Главная задача в настоящее время – повысить узнаваемость бренда вашего бизнеса и увеличить количество людей, заинтересованных в ваших услугах или продуктах. Например, в городе работают десятки пиццерий, но если ваша «на слуху», гораздо больше людей сделают заказ именно в вашем кафе.

Почему социальные сети – наиболее подходящий канал для коммуникаций?

3. Согласно исследованиям, в Instagram и Facebook ежедневно проводят свое время примерно 15 миллионов украинцев. Карантин позволяет продвигать бренды даже с небольшими бюджетами, поскольку конкуренция падает и стоимость рекламы соответственно снижается.

Интересно, что одной из самых лояльных к рекламе аудиторий считают украинскую. За один месяц среднестатистический пользователь украинского Facebook нажимает на рекламу 21 раз.

На карантине у людей будет больше времени посидеть в Фейсбуке или Инстаграм, посмотреть на любимых блогеров и купить предлагаемые ими товары (мастер классы, марафоны и тд.).

Кроме того люди напуганы происходящим и еще меньше верят безликим бизнесам. Сейчас самое время активно вести коммуникацию с клиентами и строить сильный бренд.

Несмотря на то, что COVID-19 сорвал некоторые планы и вызвал коллапс большинства, средний бизнес (86%) все еще надеется на достижение прогресса в течение следующих трех лет.

Если сейчас упасть в спячку, когда карантин закончится – вы останетесь позади. Сегодня выживут только те, кто готов модернизировать бизнес и вкладывать средства в онлайн развитие.

Финансирование для этого есть обычно у крупных компаний или по крайней мере возможность взять их в долг. А большом количестве МСБ и раньше было трудно взять кредит за высоких ставок, а сейчас карантин стал дополнительным препятствием, ведь именно для МСБ риски высоки, и банки относятся к ним более придирчиво.

Если же средств на развитие вашего бизнеса в период карантина недостаточно, хорошим решением может быть займ под залог автомобиля. На сегодня лидером на рынке данной услуги является компания Cronvest. Процесс получения средств максимально быстрый и удобный. Ваш автомобиль полностью в вашем распоряжении, но при этом у вас на руках необходимая сумма денег. Оформление занимает не больше 2 часов и вам будет предоставлено полное юридическое сопровождение.

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Подытожить хочется тем, что каждый бизнес в разное время переживает хорошие и трудные периоды. За очередным падением вас может ждать такой желанный взлет. Главное верить в свои силы и не опустить руки. В любой ситуации можно найти выход. Если вам нужны средства на развитие бизнеса, или если трудности все же возникли, компания Cronvest готова выступить вашим надежным партнером.