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Киев выпускает короткие муниципальные облигации

Киев выпускает короткие муниципальные облигации

Агентство Fitch Ratings присвоило локальным приоритетным необеспеченным облигациям города Киева краткосрочный рейтинг «B».

Киев выпускает облигации серии I на сумму 570 млн грн и облигации серии J на ​​сумму 200 млн грн с фиксированным купоном в 11%.

Облигации будут погашены 29 марта 2021 года (серия I) и 29 апреля 2021 года (серия J).

Присвоенный краткосрочный рейтинг «B» отличается от ожидаемого долгосрочного рейтинга «B (EXP)», который был присвоен 2 ноября, учитывая финальную информацию о сроке обращения облигаций, сообщили в Fitch.

В то же время Fitch отозвало ожидаемый долгосрочный приоритетный необеспеченный рейтинг Киева «B (EXP)», присвоенный 2 ноября, так как больше не предполагается его конвертация в финальный рейтинг.

По материалам Финансовый клуб
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