До конца года Украина привлечет кредит от Deutsche Bank до 350 млн долларов

Украина до конца 2020 года проведет внешние заимствования путем привлечения краткосрочного кредита от Deutsche Bank на сумму до 350 млн долларов.

Об этом идет речь в постановлении № 1291 от 23 декабря, опубликованном на Правительственном портале.

Правительство утвердило условия заимствования и поручило Минфину предусматривать при составлении проекту госбюджета на соответствующий год средства для погашения и обслуживания займов.

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Согласно постановлению, кредит привлекается по ставке до 3 месяцев LIBOR (Лондонская межбанковская ставка предложения) + маржа 5,75% годовых.

“Окончательное погашение кредита производится через шесть месяцев после даты получения кредитных средств в соответствии с условиями кредитного договора. Досрочное погашение кредита производится в случаях, предусмотренных кредитным договором, в частности: в случае изменения рыночной цены ОВГЗ Украины на условиях, определенных кредитным договором, в случае проведения дополнительного или нового выпуска ОВГЗ Украины на условиях, определенных кредитным договором”, – говорится в документе.