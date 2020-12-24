Украинский рынок электрокаров возрастет до 50 тысяч машин

Министерство инфраструктуры прогнозирует рост парка электромобилей до 50 тысяч до 2025 года.
Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на эксперта транспортных инноваций в Офисе поддержки реформ при Министерстве инфраструктуры Марину Китину.
Эксперт сообщила, что на данный момент в Украине насчитывается 50 тысяч электрифицированных транспортных средств, из них полностью электрических – 22 тысячи. По ее словам, уже к концу следующего года украинский авторынок возрастет в три раза.
Напомним, с начала 2020 года в Украине зарегистрировали 6823 автомобиля с электрическими силовыми установками. Большинство из них – это электромобили с пробегом, ввезенные из-за рубежа.
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