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Украинский рынок электрокаров возрастет до 50 тысяч машин

Украинский рынок электрокаров возрастет до 50 тысяч машин

Министерство инфраструктуры прогнозирует рост парка электромобилей до 50 тысяч до 2025 года.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на эксперта транспортных инноваций в Офисе поддержки реформ при Министерстве инфраструктуры Марину Китину.

Эксперт сообщила, что на данный момент в Украине насчитывается 50 тысяч электрифицированных транспортных средств, из них полностью электрических – 22 тысячи. По ее словам, уже к концу следующего года украинский авторынок возрастет в три раза.

Напомним, с начала 2020 года в Украине зарегистрировали 6823 автомобиля с электрическими силовыми установками. Большинство из них – это электромобили с пробегом, ввезенные из-за рубежа.

По материалам MMR
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