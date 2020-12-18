Межбанк: регулятор вновь выходил на рынок

Среда прошла очень активно на валютном рынке и в целом сложилась не очень позитивно для гривны и Нацбанка. Курс доллара и евро в очередной раз вырос, а регулятору пришлось второй день подряд выходить на торги с продажей доллара по 28,45 гривен, а затем и по 28,49 гривен, чтобы погасить нарастающий спрос.
За 23 декабря доллар на межбанке подорожал с 28,39/28,415 до 28,41/28,44 гривен, а евро – с 34,63/34,65 до 34,68/34,71 гривен.
Спрос активно превышал предложение и с утренних 28,39/28,415 уже к 11 часам доллар вырос до 28,45/28,475 гривен,а к 12:00 и вовсе до 28,47/28,495.
Ближе к 11 часам на торги в первый раз вышел Нацбанк и буквально за несколько минут продал $20 млн по 28,45 гривен. Этого явно было мало, покупатели нервничали и регулятору пришлось снова появиться на рынке с продажей уже по 28,49 гривен.
Повторный выход НБУ дал сигнал рынку об уровне “потолка” по курсу на сегодня и котировки доллара надолго замерли в пределах 28,465-28,47/28,49-28,495.
После обеда межбанк начал постепенно затихать. Желающих покупать становилось все меньше, а вот некоторые продавцы все еще оставались на торгах. Спекулянты тоже начали постепенно уходить с рынка, так как реальных покупателей, готовых переплачивать уже не было. В последний час сессии курс опустился до 28,41/28,44 гривен при реальном отсутствии покупателей.
Главные события 23 декабря на межбанке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,46 / 28,49
евро – 34,62 / 34,65
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2194 / 1,2196
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