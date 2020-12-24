В Китае представили грузовой поезд, который разгоняется до 350 км/ч

Китайская компания CRRC Tangshan Co. Ltd представила в северной провинции Хубэй скоростной грузовой поезд.
Об этом сообщает Xinhua.
Представление состоялось в городе Тангшан.
По данным компании, сам поезд может разгоняться до 350 км в час и будет первым в мире грузовым поездом, который набирает такую скорость.
В самом поезде установлены 2,9-метровые двери, что обеспечивает его быструю погрузку и разгрузку. При этом в целом грузовой отсек можно загрузить на 85%.
Фото: Xinhua
Во время проектирования эффективного распределения груза в поезде использовались большой массив данных, облачные технологии и генетические алгоритмы.
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