В Китае представили грузовой поезд, который разгоняется до 350 км/ч

Китайская компания CRRC Tangshan Co. Ltd представила в северной провинции Хубэй скоростной грузовой поезд.

Об этом сообщает Xinhua.

Представление состоялось в городе Тангшан.

По данным компании, сам поезд может разгоняться до 350 км в час и будет первым в мире грузовым поездом, который набирает такую ​​скорость.

В самом поезде установлены 2,9-метровые двери, что обеспечивает его быструю погрузку и разгрузку. При этом в целом грузовой отсек можно загрузить на 85%.



Фото: Xinhua

Во время проектирования эффективного распределения груза в поезде использовались большой массив данных, облачные технологии и генетические алгоритмы.