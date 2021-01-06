К 2025 году 5G охватит 53% мирового населения

По мере прогресса в создании инфраструктуры 5G покрытие сетями нового поколения будет уверенно расти. Специалисты Bankr ожидают, что покрытие 5G к 2025 году вырастет на 253,84% и охватит примерно 4,1 млрд человек. Это около 53% мирового населения.
Для сравнения: сейчас сетями 5G охвачено около 1,17 млрд человек, что примерно равно 15% населения мира. Прогнозируется, что уже в следующем году сети 5G будут доступны 25% населения или примерно 1,95 млрд человек.
По словам аналитиков, распространение 5G обусловлено несколькими аспектами, в основном — с увеличением интернет-трафика, вызванным развитием интернета вещей (IoT). Другие технологии не могут обеспечить удовлетворить растущий спрос. Это касается и потребности в высокоскоростном мобильном доступе к Глобальной сети.
К преимуществам 5G над 4G относится меньшая задержка и большая скорость, что делает возможной работу приложений, интенсивно пересылающих данные. Кроме того, сеть 5G может обслуживать гораздо больше количество устройств. Что касается факторов, сдерживающих распространение сетей нового поколения, эксперты отмечают ограниченную доступность в некоторых регионах необходимого спектра частот.
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